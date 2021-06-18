Правительство должно выводить Украину из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса не повышением налоговой нагрузки на бизнес, а наоборот вливая деньги в частные компании, как это делает самые прогрессивные страны мира.
Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог и журналист Кирилл Сазанов.
«Мировой экономический кризис, вызванный пандемией, ударил по всем странам в мире. Но мы то знаем, что даже самые большие проблемы создают новые возможности. Кто успеет быстрее остальных нивелировать его последствия и настроить процессы, получит новые возможности. Для этого сейчас государства прорабатывают собственные модели выхода из ситуации. Наиболее прогрессивные – вливают деньги в частный бизнес, чтобы помочь ему, как можно скорее стать на ноги и вернуться к доковидным реалиям. Это нужно, чтобы уже через 3-5 лет эти самые предприятия стали драйверами развития экономики», – заявил эксперт.
Впрочем, констатировал Сазанов, украинские власти решили пойти совершенно другим путем, компенсируя дыру в бюджете за счет бизнеса путем введения дополнительной налоговой нагрузки.
«Есть много как объективных, так и субъективных факторов, но очевидно одно – даже в среднесрочной перспективе такая стратегия обречена на провал. Рост акцизов и налоговых сборов – мягко говоря не стимулируют развитие предпринимательства. Из-за таких необдуманных шагов, мы получим сокращение ВПП и количества рабочих мест. В результате стагнация экономики и отток рабочей силы. Как раз в те страны, которые сейчас занимаются тем, что создают условия для выживания и развития бизнеса», – пояснил он.
Впрочем, уверяет эксперт, пока что ситуацию еще можно изменить в лучшую сторону.
«Пересмотрев государственную политику, мы можем не только не проиграть, но и сделать качественный шаг вперед. Всего-то нужно брать пример с успешных государств и если не поддерживать, то хотя бы не создавать дополнительных трудностей бизнесу», – констатировал Сазанов.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета. Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.
Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram