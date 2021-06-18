По мнению политолога Кирилла Сазанова, государство наоборот должно если не помогать бизнесу финансово, то хотя бы не мешать ему работать.

Правительство должно выводить Украину из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса не повышением налоговой нагрузки на бизнес, а наоборот вливая деньги в частные компании, как это делает самые прогрессивные страны мира.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог и журналист Кирилл Сазанов.

«Мировой экономический кризис, вызванный пандемией, ударил по всем странам в мире. Но мы то знаем, что даже самые большие проблемы создают новые возможности. Кто успеет быстрее остальных нивелировать его последствия и настроить процессы, получит новые возможности. Для этого сейчас государства прорабатывают собственные модели выхода из ситуации. Наиболее прогрессивные – вливают деньги в частный бизнес, чтобы помочь ему, как можно скорее стать на ноги и вернуться к доковидным реалиям. Это нужно, чтобы уже через 3-5 лет эти самые предприятия стали драйверами развития экономики», – заявил эксперт.

Впрочем, констатировал Сазанов, украинские власти решили пойти совершенно другим путем, компенсируя дыру в бюджете за счет бизнеса путем введения дополнительной налоговой нагрузки.

«Есть много как объективных, так и субъективных факторов, но очевидно одно – даже в среднесрочной перспективе такая стратегия обречена на провал. Рост акцизов и налоговых сборов – мягко говоря не стимулируют развитие предпринимательства. Из-за таких необдуманных шагов, мы получим сокращение ВПП и количества рабочих мест. В результате стагнация экономики и отток рабочей силы. Как раз в те страны, которые сейчас занимаются тем, что создают условия для выживания и развития бизнеса», – пояснил он.

Впрочем, уверяет эксперт, пока что ситуацию еще можно изменить в лучшую сторону.

«Пересмотрев государственную политику, мы можем не только не проиграть, но и сделать качественный шаг вперед. Всего-то нужно брать пример с успешных государств и если не поддерживать, то хотя бы не создавать дополнительных трудностей бизнесу», – констатировал Сазанов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета. Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

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Автор: Иван Бойко