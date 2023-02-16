Повреждено или разрушено не менее 4 тыс. 497 учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения.

По состоянию на январь 2023 года по меньшей мере 4 тыс. 497 учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения России, общая сумма прямых убытков таких учреждений оценивается в 10,8 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба аналитического центра при Киевской школе экономики (KSE Institute).

"По оценке экспертов проекта KSE Institute, общая сумма прямых убытков учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения оценивается в 10,8 млрд долл. Из них 0,2 млрд долл. - убытки социальной сферы, 8,8 млрд долл. - убытки учреждений образования, 1,8 млрд долл. – убытки учреждений здравоохранения. Общие косвенные потери достигают 11,1 млрд долл. А необходимая сумма для их восстановления - не менее 19,7 млрд долл.",- говорится в сообщении.

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Общее количество поврежденных или разрушенных учебных заведений уже более 3 тыс. 127 объектов, среди которых 1 тыс. 489 школ, 885 детских садов, 517 зданий высших учебных заведений.

Почти втрое меньше поврежденных или разрушенных учреждений здравоохранения — 1 тыс. 245 объектов. Больше всего среди медицинских учреждений пострадали амбулатории в количестве 430 объектов, а больниц – 362.

Также повреждены или разрушены 154 учреждения социальной защиты населения. Больше всего пострадали санатории — 46 учреждений, социальные центры – 43 и интернаты - 31.

Что касается регионального распределения, то больше всего пострадали учреждения социальной сферы в Донецкой области — 21%, Одесской области — 20%, г. Киев — 18%. Среди учреждений здравоохранения: Донецкая область — 36%, Харьковская область — 23%, Луганская область — 11%. А больше всего учебных заведений повреждены в Харьковской области — 34%, Донецкой — 18%, Луганской — 11%.

Отмечается, что кроме прямых убытков разрушенной инфраструктуры социальной сферы, значительно выросли расходы на сферу социальной защиты, что вызвано значительным ростом уровня безработицы (на 28% по оценкам НБУ), увеличением количества внутренне перемещенных лиц (до 5,9 млн человек на конец 2022 года) и других социальных напряжений.

"По оценкам на середину 2022 года, дополнительные расходы из госбюджета для покрытия потребности на социальные выплаты, исходя из количества ВПО и других категорий граждан (без учета расходов, связанных с безработицей), которые дополнительно нуждаются в социальной поддержке, оценивалось в 6,4 млрд долл. А Всемирный банк в своем отчете еще в июне оценивал потребности в восстановлении социальной сферы, медицины и образования на уровне 44,9 млрд долл.",- сообщили в KSE Institute.

Война в Украине и репарации

Экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы заявил, что Россия должна ответить за военные преступления и разрушения и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций на восстановление Украины.

В сентябре 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия обязательно будет платить Украине репарации. По его словам, Запад уже начал обсуждать этот вопрос, и это уже серьезно.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украине от России. 13 стран не поддержали резолюцию. Среди них: Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Российская Федерация, Сирия и Зимбабве.

14 ноября 2022 года заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции о создании реестра убытков, нанесенных Украине вследствие войны, развязанной Россией.

15 ноября 2022 года заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила о том, что резолюция ООН по репарациям сможет запустить международный компенсационный механизм.

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