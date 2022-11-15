Теперь страны, в которых находятся арестованные активы агрессора, смогут дать старт международному компенсационному механизму.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину резолюция ООН по репарациям сможет запустить международный компенсационный механизм.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, отметив, что теперь страны, в которых находятся арестованные активы агрессора, смогут дать старт международному компенсационному механизму.

"Страны, в которых находятся арестованные активы РФ, имеют теперь юридически обоснованное решение и смогут перейти от дискуссий к действиям по старту работы международного компенсационного механизма. Украина предложит им заключить международный договор о привлечении РФ к ответственности и возмещении нанесенного агрессией России ущерба", – написала мудрая.

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Война в Украине и репарации:

Экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы заявил, что Россия должна ответить за военные преступления и разрушения и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций на восстановление Украины.

В сентябре 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия обязательно будет платить Украине репарации. По его словам, Запад уже начал обсуждать этот вопрос, и это уже серьезно.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украине от России. 13 стран не поддержали резолюцию. Среди них: Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Российская Федерация, Сирия и Зимбабве.

14 ноября 2022 года заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции о создании реестра убытков, нанесенных Украине вследствие войны, развязанной Россией.

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