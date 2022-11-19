Ллойд Остин указал, что на карту поставлены стабильность и процветание.

Неспособность помочь Украине победить Российскую Федерацию может привести "к миру тирании и беспорядков". На карту поставлены стабильность и процветание всего мира.

"Исход войны в Украине поможет определить курс глобальной безопасности в этом молодом веке, и у нас в Северной Америке нет возможности оставаться в стороне. На карту поставлены стабильность и процветание по обе стороны Атлантики", - заявил министр обороны США Ллойд Остин во время речи на форуме по международной безопасности в Галифакс.

Кроме того, он осудил применение российского оружия по гражданским объектам и инфраструктуре.

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"Это не просто упущения, это не исключения из правил. Это зверства. Не заблуждайтесь, мы не будем втянуты в войну, которую выбрал Путин. Но мы будем поддерживать Украину, пока она борется, чтобы защитить себя", - указал глава Пентагона.

При этом он указал, что лидеры других стран могут взят пример с России.

"Они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им лицензию на охоту, и это может привести к опасной спирали распространения ядерного оружия. Цена установления порядка после Второй мировой войны была слишком высока, чтобы от нее можно было просто отказаться. У нас есть обязательства по обеспечению безопасности, от которых мы не можем отказаться", - подчеркнул Остин.

Падение ракет в Польше - что известно

15 октября в Польше рядом с украинской границей упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Инцидент произошел во время ракетной атаки по городам Украины.

После инцидента в МИД Польши заявили, что упали российские ракеты. В свою очередь польский лидер Анджей Дуда указал, что нет доказательств того, кому принадлежит ракета.

При этом в Североатлантическом альянсе считают, что на территории Польши могла упасть украинская ракета, но ответственность возложили на Москву.

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