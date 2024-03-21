Решение рассмотрят в четверг, 21 марта.

Европейский Союз заявил, что изобрел законный способ использования замороженных российских активов, чтобы помочь вооружить Украину.

Как пишет The New York Times, это очень важно, поскольку финансирование от США все еще заблокировано, а оборона Украины страдает из-за нехватки вооружения, артиллерийских снарядов и ракет.

Сейчас ЕС рассматривает несколько различных способов найти средства для оборонных закупок, но все они сталкиваются с препятствиями. Популярным лозунгом стало "заставить Россию заплатить" за вооружение Украины. Воплотить это в жизнь трудно из-за политических и юридических моментов. Однако после месяцев споров, Еврокомиссия нашла способ использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины. При этом большинство будет направлено на военную поддержку.

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Ожидается, что сегодня, в четверг, лидеры ЕС в Брюсселе утвердят план, который позволит предоставлять Украине до 3 миллиардов евро в год или до 15 миллиардов евро по 2027 год, в зависимости от рыночных условий. Первый платеж может быть осуществлен уже в июле.

Как известно, в странах ЕС заморожено более 217 млрд долларов российских активов. Проценты, полученные с этих активов, также остались в Европе - подавляющее большинство в финансовой компании Euroclear в Бельгии. Согласно новому плану, 97% прибыли пойдет на нужды Украины, а 3% Euroclear оставляет себе для финансирования текущих и будущих судебных процессов со стороны России, которая пытается вернуть свои активы и доходы.

Еврокомиссия пояснила, что в этом году 90% этих поступлений пойдут на финансирование оружия для Украины, а остальное будет зарезервировано для фонда блока для восстановления Украины.

По мнению издания, предоставление Украине доходов от российских активов является лишь началом, ведь ЕС понадобятся еще миллиарды, чтобы продолжать поддерживать Украину и укреплять собственную оборону. Арсеналы 27 членов блока были исчерпаны после двух лет поставок оружия и боеприпасов в Украину. Развитие интегрированной военной промышленности является новой территорией для Европейского Союза, который с начала своего создания был преимущественно экономическим и торговым альянсом.

На саммите в четверг лидеры ЕС также обсудят идею привлечения банка развития и климата блока, Европейского инвестиционного банка, к оборонным закупкам. Это серьезное изменение его стратегии и цели от изменения климата и зеленой энергии, подчеркивает неотложность, которую испытывают все Европейский Союз, и усилит военный потенциал.

Замороженные активы РФ - на закупку оружия

Как сообщал УНИАН, лидеры ЕС боятся конфисковать активы РФ. Особенно осторожную позицию занимают Франция, Германия и Европейский центральный банк.

Недавно Россия назначила брокера для проведения обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами.

19 марта главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что Европейский Союз должен получать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, для финансирования оружия для Украины.

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