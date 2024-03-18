Европейский Союз подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле.
Предложения, которые требуют поддержки всех государств-членов, предполагают введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от обездвиженных резервов, с целью использования примерно 3 миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов США) в год для финансирования поставок оружия в Украину и стимулирования оборонной промышленности стран, согласно проектам документов, с которыми ознакомился Bloomberg.
Около 260 миллиардов евро активов российского Центрального банка, в основном в форме ценных бумаг и денежных средств, были иммобилизованы странами Большой семерки, ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.
Согласно предложению ЕС, доля доходов, полученных с 15 февраля, которая еще не определена, будет передаваться ЕС два раза в год до тех пор, пока санкции не будут сняты. Первоначально средства будут направлены в Европейский фонд мира (механизм блока по возмещению стоимости оружия, поставленного Киеву), а также в фонд бюджета ЕС по Украине.
Часть прибыли останется у центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих резервами для покрытия расходов на управление активами и борьбы с любыми рисками, включая потенциальные ответные меры со стороны России. Соответствующие расходы и корпоративный налог также будут вычитаться из доходов до их передачи. По некоторым оценкам, это составит около 3 миллиардов евро чистой прибыли в год.
Подавляющее большинство средств было заморожено через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, где в прошлом году они принесли около 4,4 миллиарда евро прибыли.
Прибыль, полученная в прошлом, будет временно сохранена, а затем переведена в ЕС не ранее, чем через пять лет, говорится в проекте предложений.
В случае материализации рисков "неожиданные и чрезвычайные доходы, полученные центральным депозитарием ценных бумаг до 15 февраля 2024 года, должны быть использованы в первую очередь для покрытия соответствующих расходов", говорится в одном из документов.
"Должны быть установлены условия для перевода в Евросоюз сумм, временно удержанных, когда в них больше нет необходимости", - сказано там.
Эти предложения будут обсуждаться лидерами ЕС на встрече в Брюсселе позднее на этой неделе.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе в понедельник, что они приняли "политическое решение, хотя и не юридическое", чтобы использовать непредвиденную прибыль.
Жозеп Боррель, глава иностранных дел ЕС, заявил журналистам: "Я не могу сказать, что было единогласие, но был сильный консенсус для принятия этого решения". Он добавил, что некоторые государства-члены хотят получить более подробную информацию.
Однако некоторые государства-члены неохотно поддерживают использование этих средств для оказания Украине военной поддержки, и этот раскол рискует задержать прогресс, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
Конфискация российских активов - последние новости
Европейский парламент принял новую законодательную резолюцию по директиве о выявлении и аресте активов криминального происхождения, которая позволит оперативно замораживать и конфисковывать эти деньги на территории ЕС.
В документе говорится о том, что российские активы, конфискованные из-за ее агрессивной войны, должны стать "вкладом в восстановление Украины".