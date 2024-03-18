Проект документа, который должны одобрить все члены Евросоюза, предусматривает введение налога на прибыль от активов РФ.

Европейский Союз подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле.

Предложения, которые требуют поддержки всех государств-членов, предполагают введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от обездвиженных резервов, с целью использования примерно 3 миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов США) в год для финансирования поставок оружия в Украину и стимулирования оборонной промышленности стран, согласно проектам документов, с которыми ознакомился Bloomberg.

Около 260 миллиардов евро активов российского Центрального банка, в основном в форме ценных бумаг и денежных средств, были иммобилизованы странами Большой семерки, ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.

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Согласно предложению ЕС, доля доходов, полученных с 15 февраля, которая еще не определена, будет передаваться ЕС два раза в год до тех пор, пока санкции не будут сняты. Первоначально средства будут направлены в Европейский фонд мира (механизм блока по возмещению стоимости оружия, поставленного Киеву), а также в фонд бюджета ЕС по Украине.

Часть прибыли останется у центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих резервами для покрытия расходов на управление активами и борьбы с любыми рисками, включая потенциальные ответные меры со стороны России. Соответствующие расходы и корпоративный налог также будут вычитаться из доходов до их передачи. По некоторым оценкам, это составит около 3 миллиардов евро чистой прибыли в год.

Подавляющее большинство средств было заморожено через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, где в прошлом году они принесли около 4,4 миллиарда евро прибыли.

Прибыль, полученная в прошлом, будет временно сохранена, а затем переведена в ЕС не ранее, чем через пять лет, говорится в проекте предложений.

В случае материализации рисков "неожиданные и чрезвычайные доходы, полученные центральным депозитарием ценных бумаг до 15 февраля 2024 года, должны быть использованы в первую очередь для покрытия соответствующих расходов", говорится в одном из документов.

"Должны быть установлены условия для перевода в Евросоюз сумм, временно удержанных, когда в них больше нет необходимости", - сказано там.

Эти предложения будут обсуждаться лидерами ЕС на встрече в Брюсселе позднее на этой неделе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе в понедельник, что они приняли "политическое решение, хотя и не юридическое", чтобы использовать непредвиденную прибыль.

Жозеп Боррель, глава иностранных дел ЕС, заявил журналистам: "Я не могу сказать, что было единогласие, но был сильный консенсус для принятия этого решения". Он добавил, что некоторые государства-члены хотят получить более подробную информацию.

Однако некоторые государства-члены неохотно поддерживают использование этих средств для оказания Украине военной поддержки, и этот раскол рискует задержать прогресс, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Конфискация российских активов - последние новости

Европейский парламент принял новую законодательную резолюцию по директиве о выявлении и аресте активов криминального происхождения, которая позволит оперативно замораживать и конфисковывать эти деньги на территории ЕС.

В документе говорится о том, что российские активы, конфискованные из-за ее агрессивной войны, должны стать "вкладом в восстановление Украины".

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