В 2021 году P&G уплатила в российский бюджет около $5,2 млн в виде налогов и других выплат.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) включило американскую транснациональную корпорацию Procter & Gamble в список международных спонсоров войны.

Компания продолжает работать в России и платит там налоги, которые идут, в то числе, на войну против Украины, сообщает НАПК.

"Несмотря на войну, P&G не покинула рынок России. В РФ работают два завода P&G: завод по производству бритв Gillette в Санкт-Петербурге и завод по производству туалетных средств в Тульской области, что способствует поступлениям в российский бюджет и финансированию военных преступлений России", - говорится в сообщении.

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В НАПК также добавили, что в 2021 году P&G уплатила в российский бюджет около $5,2 млн в виде налогов и других выплат. Также компания дает рабочие места для около 2,5 тысяч россиян.

"В соответствии с новым российским законодательством, оставаясь в России, P&G соглашается участвовать в процессе мобилизации, способствовать призыву своего персонала в армию и финансировать их военную технику", - сообщают в НАПК.

Иностранный бизнес в России

Как сообщал УНИАН, в марте Procter & Gamble заявила, что прекращает новые капиталовложения в России и рекламы. После этого компания подняла цены на свои товары в РФ на 40%. Комбинат бытовой химии в Тульской области является крупнейшим в мире производителем моющих средств для P&G, выпуская товары под брендами Ariel, Tide, "Миф", Tix, Ace, Lenor, Comet, Fairy, MrProper и Pampers.

В целом, корпорации Procter&Gamble принадлежат такие дочерние предприятия и бренды: Gillette; Fairy; Tide; Ariel; Lenor; Mr Proper; Pampers; Always; Head & Shoulders; Pantene; Old Spice; Hugo Boss; Max Factor и другие.

В целом, в списке международных спонсоров войны НАПК сейчас находится 13 компаний из восьми стран, среди которых: французская сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin ("Леруа Мерлен"); один из топовых разработчиков банковского программного обеспечения "ОупенУей Групп"; британская компания по производству упаковки и бумаги Mondi; российский производитель программного обеспечения для банкоматов, терминалов и другого банковского оборудования eKassir и другие.

В январе 2023 года список пополнился французским производителем замороженных и консервированных овощей Bonduelle. Компания продолжает свою деятельность на территории террористического государства Россия.

Более того, в конце 2022 года Bonduelle попал в скандал с поддержкой армии РФ. Российская структура компании передала оккупационным войскам гуманитарную помощь и пожелала "скорой победы". После этого Bonduelle Group опубликовала официальное заявление, в котором опровергла эту информацию. Там назвали "фейком" фото с их продукцией и цитаты руководства Bonduelle в России. Но ряд крупных украинских торговых сетей остановили закупки продукции Bonduelle.

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