Продление происходит автоматически для карточек, срок действия которых истекает.

В связи с военным положением "Ощадбанк" продолжил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года.

Как сообщила пресс-службе банка, продление происходит автоматически для карточек, срок которых истекает, начиная с февраля 2022 года. В случае, если клиент все же перевыпустил новую карточку, в банке предлагают обратиться в отделение для ее получения.

"В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и т.д.", - говорится в сообщении.

Видео дня

Банковские карты в Украине во время войны - это надо знать

В Украине ужесточены правила пополнения банковских карт через терминалы - так, с 1 августа при внесении наличных через терминалы самообслуживания для пополнения карточек необходимо будет указать номер телефона плательщика.

Также 1 августа 2023 года "ПриватБанк" продлил период использования всех карточек на 24 месяца. Клиентам финучреждения, соответственно, не нужно сейчас перевыпускать карточки - они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карточке. А с июня можно заказать новую карту с доставкой почтой.

Вас также могут заинтересовать новости: