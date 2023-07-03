С 1 августа пополнить карточки через терминалы можно будет только по номеру телефона.

С 1 августа 2023 года внесение наличных через терминалы самообслуживания для пополнения карт потребует ввода номера телефона плательщика. Об этом сообщили в Национальному банку.

"С 1 августа 2023 года прилагаются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности через ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания). Так, квитанции по результатам операций по внесению наличности с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика", - говорится в сообщении.

Как пополнить карту через терминал - пошаговая инструкция

Таким образом, при внесении наличных с помощью терминала для ее зачисления на счета плательщик должен: ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала; получить на этот номер одноразовый пароль; ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции; получить квитанцию.

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В Нацбанке подчеркнули, что эти требования касаются только операций по внесению наличности для ее зачисления на счета, в то же время они не распространяются на такие популярные платежи, как уплата коммунальных платежей, оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные), оплата проезда в городском и пригородном транспорте, пополнение проездных и транспортных карт и уплата налогов, штрафов, административных услуг и сборов.

Операции с наличными в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в НБУ сообщили, что кассиры в отделениях банка или валютообменных пунктах не имеют права отказывать в принятии купюр иностранной валюты, если такие купюры прошли детектор и счетчик.

Глава Нацбанка Андрей Пышный подчеркнул, что при отказе кассира принять банкноты всегда можно обжаловать эти действия, обратившись к руководству банка непосредственному в этом отделении.

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