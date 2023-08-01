Клиентам финучреждения не нужно сейчас перевыпускать свои карточки.

1 августа 2023 г. "ПриватБанк" продлевает период использования всех карточек на 24 месяца.

Как сообщает пресс-служба "ПриватБанка", клиентам не нужно сейчас перевыпускать карточки, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карточке. Кроме того, для оплат в интернете можно создать Digital карту в Приват24 и перечислить на нее средства.

По картам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:

Видео дня

- оплата в магазинах по POS-терминалу;

- снятие наличных в банкоматах;

- операции в Приват24;

- пополнение счета (любым удобным способом).

"ПриватБанк" во время войны

29 мая 2023 г. "ПриватБанк" остановил прием наличной валюты в терминалах самообслуживания. Почти месяц эту услугу можно было получить только в кассах отделений банка, что причинило значительные неудобства для клиентов банка.

Уже 22 июня 2023 года "ПриватБанк" возобновил прием иностранной валюты в терминалах самообслуживания. Причину остановки действия услуги администрация финансового учреждения не сообщала.

28 июня 2023 года стало известно о том, что в "Приват24" теперь можно заказать новую карту с доставкой почтой. Сообщалось, что получить карту можно будет в отделениях и почтоматах "Новой почты".

Также в банке отметили, что был обновлен сервис "Добро", предназначенный для осуществления донатов на благотворительность.

Вас также могут заинтересовать новости: