Нацагентство по предотвращению коррупции внесло SLB в перечень международных спонсоров войны.

Крупнейший в мире поставщик услуг и оборудования для добычи нефти – компания SLB – ограничила сделки в России, чтобы сохранить присутствие в условиях санкций, однако компания не планирует уходить с рынка агрессора.

Как сообщает Reuters, компания усилила контроль за поставками оборудования из США, Великобритании и Евросоюза, закрыла для российских сотрудников доступ к некоторому программному обеспечению и данным из других стран.

"Учитывая развитие международных санкций, мы приняли дальнейшие меры для ограничения нашей деятельности, часто вне требований санкций", – сказал представитель SLB.

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Гендиректор SML Оливье Ле Пеш во внутреннем обращении к сотрудникам отметил, что сложилась "трудная ситуация", но компания не планирует покидать российский рынок.

"Мы считаем, что лучший вариант для всех заинтересованных сторон — продолжать работать в России до тех пор, пока мы можем делать это в полном соответствии с международными санкциями. Мы ожидаем, что масштабы операций в России сократятся из-за рыночных условий и принятых нами мер, в том числе запрета на новые инвестиции и развертывание технологий", - цитирует Reuters аудиозапись.

Война в Украине и SLB

В 2022 году штат SLB в России насчитывал около 10 000 сотрудников, с тех пор это число сократилось до 9600 человек.

В 2022 году российский бизнес принес 6% от общего годового дохода SLB $28,1 млрд, теперь эта доля упала примерно до 5%, утверждает источник агентства.

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло SLB в перечень международных спонсоров войны.

Сообщалось, что крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB активизировала свой бизнес в России после вторжения РФ в Украину, перебрав контракты на предоставление услуг и оборудования у ушедших из России конкурентов.

Международные спонсоры войны

В перечень международных спонсоров войны попала китайская корпорация Xiaomi Corporation, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International, компании Yves Rocher и Auchan Holding. Сообщалось, что в список спонсоров войны может быть включена венгерская OTP Group.

22 апреля 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущую мировую компанию по снабжению судового топлива Peninsula Petroleum Limited в перечень международных спонсоров войны. Peninsula Petroleum Limited продолжает получать сверхприбыли и доставлять топливо для судов, транспортирующих российскую нефть.

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