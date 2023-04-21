Henkel подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, немецкий химико-промышленный концерн Henkel заявил о продаже своего бизнеса на территории агрессора.

Как говорится в заявлении компании, Henkel подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса консорциуму местных инвесторов.

В консорциум, который покупает бизнес Henkel на территории агрессора, вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

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"Покупатели имеют налаженные и долгосрочные деловые отношения в западных странах и не подпадают под санкции ЕС или США", - отметили в компании.

Согласованная цена покупки составляет 54 млрд рублей, что соответствует примерно 600 млн евро. Сделка пока еще не закрыта.

Война в Украине и Henkel

В апреле 2022 года концерн Henkel заявил о прекращении деятельности в России. В то же время в компании отметили, что Henkel будет сотрудничать со своими командами в России, чтобы обеспечить упорядоченный процесс завершения деятельности. Сообщалось, что 2500 сотрудников Henkel в России будут продолжать работать и получать зарплату.

16 августа 2022 года Henkel выставила на продажу свои активы в России и Беларуси. По данным Henkel, выход с этих рынков обойдется в 184 миллиона евро, из них 88 миллионов евро – это убытки деловой репутации. Остальная часть суммы приходится на основные средства концерна (земельные участки, заводы, оборудование), товарные знаки и интеллектуальную собственность.

В августе 2022 года Henkel оценила потери от выхода с российского и беларуского рынков и заявила, что имеет намерение завершить этот процесс до конца текущего года.

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