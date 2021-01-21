В Совете предпринимателей уверены, что такое изменение сможет снизить негативные последствия для государственного бюджета, экономики и инвестиционной привлекательности.

Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины призывает народных депутатов пересмотреть подход к налогообложению табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) и заменить недавнее резкое повышение акциза (сразу на 320%) на более постепенный вариант повышения.

Об этом говорится на официальном сайте Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

В Совете предпринимателей уверены, что такое изменение сможет снизить негативные последствия для государственного бюджета, экономики и инвестиционной привлекательности.

Совет предпринимателей напомнил, что неоднократно привлекал внимание относительно внедрения практики "налогового террора" в отношении добросовестных налогоплательщиков через Закон Украины №466.

- Речь идет, в том числе о резком повышении ставки налога на ТИЭН на 320% с 1 января 2021 года, которое вводится в связи с принятием указанного Закона. Ни один законопослушный бизнес, а особенно в условиях финансово-экономического кризиса, который сейчас возник в Украине, не сможет пережить такое разрушительное повышение налога, что также негативно скажется на легальном рынке ТИЭН и создаст риски для государственного бюджета – уверены в Совете предпринимателей.

В качестве примера, сейчас третий крупнейший налогоплательщик-табачная компания "Филип Моррис" вынуждена снизить планы выкупа марок с запланированных 50 миллионов до 35 миллионов, что для бюджета будет означать уменьшение поступлений из-за снижения уровня уплаты акцизного налога. При этом, в случае одноразового 200% повышения налога компания могла бы гарантировать государству закупку акцизных марок на ТИЭНы минимум на 4,8 миллиарда гривен в 2021 году.

Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины уже обращалось к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с просьбой пересмотреть предлагаемое четырехкратное повышение ставки акцизного налога на ТИЭН, предлагая постепенное повышение такого налога.

Вместе с тем недавно в декабре 2020 г. Верховной Радой Украины рассматривался законопроект, содержащий поправку относительно постепенного повышения налога на ТИЭН. За поправку проголосовало лишь 211 депутатов из необходимых 226 и поэтому она была отклонена.

- Чтобы предотвратить рост уровня нелегального рынка ТИЭН, избежанию потерь государственного бюджета и ухудшению экономической ситуации призываем народных депутатов к отмене "налогового террора" путем принятия соответствующего законопроекта, которым предлагается постепенное повышение ставки акциза на ТИЭН вместо резкого повышения сразу на 320% - заявили в Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

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Автор: УНИАН