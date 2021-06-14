По мнению Верланова, Минфин должен планировать реформы доходов уже на уровне Бюджетной декларации.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - важный шаг, на осуществление которого так и не сподвиглось ни одно из предыдущих правительств.

Но сейчас этот документ больше напоминает «вещь в себе» — без цели и задач. Об этом в авторской колонке для издания «НВ» пишет экс-глава ГНС Украины Сергей Верланов.

«Предполагается, что доходы государственного бюджета в предстоящие три года будут немного опережать показатели роста потребительских цен. Учитывая уровень ожидаемого роста ВВП, это означает, что Минфин в своих расчетах исходит лишь из простого органического роста доходов. В свою очередь, это указывает на отсутствие у правительственной команды реальных надежд на улучшение администрирования или на детенизацию экономики и т. д., а также опосредованно говорит, что ожидается нулевой эффект от налоговых реформ, инициированных нынешним правительством», - пишет Сергей Верланов.

Эксперт подчеркнул, что есть хорошая новость - не планируется повышение ставок основных налогов, например, налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц (+ военный сбор). Но плохая в том, что Минфин также и не планирует их уменьшения. То есть 18% и 19,5% так и останутся.

«Учитывая общемировой тренд по уменьшению налогового давления на физических лиц и увеличению на корпоративный сектор, похоже на то, что Минфин не настроен делать резких движений в этом направлении. Поэтому долгожданной реформы налогообложения физических лиц, неоднократно анонсированной представителями различных ветвей власти, до сих пор не существует даже на бумаге», - отмечает Сергей Верланов.

По мнению Верланова, Минфин должен планировать реформы доходов уже на уровне Бюджетной декларации. «Это будет говорить, как минимум, о серьезности намерений. Потому что когда мы не планируем изменения, тогда нам не остается ничего другого, как под них подстраиваться. Зато сегодня мы можем говорить лишь о перераспределении приоритетов, а не о качественном улучшении жизни в Украине», - объяснил эксперт.

По его мнению, Бюджетная декларация должна была содержать несколько сценариев. Минфин должен был показать свое видение относительно налога с доходов физических лиц, корпоративного налога, акцизной и рентной политики, улучшение администрирования, детенизации и тому подобное.

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Автор: Иван Бойко