До полномасштабной войны в Украине трудоустроенными были 94% украинских мигрантов в Польше по сравнению с 64% мигрантов времен войны.

В 2023 году почти половина украинских беженцев задекларировала свой заработок в менее чем 3 тысячи злотых - 28 тысяч гривень. Об этом говорится в отчете Национального банка Польши (НБП), который проанализировал аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

"В 2023 году чаще всего как украинские беженцы, так и довоенные мигранты получали зарплату в размере 3 000 - 4 000 злотых (28 000 — 38 000 грн), однако 49% беженцев задекларировали заработок менее 3 000 злотых, среди довоенных мигрантов таких всего 21%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что средняя чистая заработная плата, полученная украинцами в Польше достигает около 33 тыс. грн.

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В то же время ежегодно происходит рост заработной платы беженцев, что является следствием рекордно низкого уровня безработицы в Польше и повышением уровня минимальной заработной платы.

Согласно опросу, который проводился НБП с 2019 года, средняя заработная плата мигрантов, прибывших в Польшу до начала войны, выросла в период с 2019 по 2022 год примерно на 38%, а в период с 2022 по 2023 год — на 6%.

При этом всего до полномасштабной войны в Украине трудоустроенными были 94% украинских мигрантов в Польше по сравнению с 64% мигрантов времен войны.

Украинские беженцы в Европе

29 декабря 2023 года стало известно, что украинские беженцы, имеющие остановку в Варшаве во время своего путешествия из Украины в другие города Польши или Европы могут остановиться бесплатно в пункте матери и ребенка на автобусном вокзале Варшава Западная (Warszawa Zachodnia).

В январе сообщалось, что правительство Шотландии заявило местным властям, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не будет продолжаться. В прошлом году местные власти получили 10 млн фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев, теперь этого финансирования не будет.

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