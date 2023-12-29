Волонтеры пункта могут помочь с консультациями, как купить билет в Польше или другую страну Европы, как легализоваться или найти работу в Польше.

Украинские беженцы, которые имеют остановку в Варшаве во время своего путешествия из Украины в другие города Польши или Европы и в обратном направлении могут остановиться бесплатно в пункте матери и ребенка на автобусном вокзале Варшава Западная (Warszawa Zachodnia). Он был открыт на следующий день после начала полномасштабного вторжения для помощи беженцам из Украины фондом мигрантов на рынке труда EWL при поддержке столичного мазовецкого воеводы и UNICEF.

Пункт и в дальнейшем продолжает функционировать как "хаб" для украинских женщин с детьми, которые путешествуют из стран Европы в Украину через Польшу и имеют остановку в Варшаве. В нем можно бесплатно остановиться на сутки. Для этого есть пространство с кроватями, рассчитанное на 50 человек. Дети могут играть в игровой комнате. А также есть возможность выпить чай, подогреть еду, воспользоваться бесплатным интернетом и взять гуманитарную одежду для детей. На рождественские праздники все дети получают сладкий подарок.

"В декабре-январе оживляется движение между Украиной и странами ЕС – женщины с детьми едут в Украину на Рождество или, наоборот, опасаясь ракетных атак и блэкаутов выезжают из Украины и останавливаются в пункте на несколько часов в ожидании пересадки. Не все могут позволить снять отель, особенно, когда пересадка длится несколько часов. А ждать с детьми на вокзале на морозе трудно. Поэтому наш Пункт продолжает работать, принимая в этот период ежедневно 40-50 человек", - объясняет глава Фонда мигрантов на рынке труда EWL Мария Кузенко.

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Волонтеры пункта могут помочь с консультациями, как купить билет в Польше или другую страну Европы, как легализоваться или найти работу в Польше, и тому подобное. С начала полномасштабной агрессии Пункт матери и ребенка приютил около 90 тыс. беженцев из Украины.

Пункт матери и ребенка находится на втором этаже автовокзала Варшава Западная (Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie, 144). Работает круглосуточно.

Украинские беженцы в Европе

Министерство труда Чехии ищет украинских беженцев, которые могли бы работать в секторе здравоохранения и социальных услуг - двух секторах, которые сталкиваются с давней проблемой нехватки рабочей силы.

Украинских беженцев, которые сейчас находятся в Нидерландах, просят по возможности переселяться из приютов в арендованное жилье. С соответствующим призывом обратилось Министерство юстиции этой страны.

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