Наличный доллар в "Приватбанке" остался на уровне 39,90 гривень.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" к национальной валюте остался на уровне предыдущего дня - 39,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,30 грн, евро - 37,40 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.