Как отмечают аналитики, родители могут сэкономить почти 50%, если купят ношенную одежду.

В этом году комплект самых необходимых вещей в школу для мальчика обойдется в 2 428 грн, для девочки - в 2 388 грн, при этом родители могут сэкономить до 50%, покупая вещи, которые были в употреблении.

Об этом сообщают аналитики OLX.

Школьный гардероб для мальчика в этом году обойдется минимум в 1 450 грн, что на 7% дороже, чем прошлогодний показатель. За эти средства можно приобрести: 2 рубашки по 150 грн, брюки за 200 грн, туфли за 300 грн, а также спортивный костюм с кроссовками за 300 и 350 грн соответственно.

Одеть школьницу будет несколько дешевле, поскольку ее комплект будет стоить 1 410 грн. В минимальный девичий гардероб входят: 2 блузки по 180 грн каждая, юбка за 200 грн, туфли стоимостью в 250 грн, спортивный костюм и кроссовки по 300 грн. При этом, в прошлом году такой комплект стоил всего на 10 грн меньше.

Как отмечают аналитики, родители могут сэкономить почти 50%, если купят ношенную одежду — тогда стоимость составит 650 грн для школьника и 750 грн для школьницы.

Что касается канцелярских принадлежностей, то в этом году минимальная цена на необходимый набор составит 211 грн. Сюда входят:

- 10 тетрадей на 18 листов по 4 грн;

- 3 шариковые ручки, цена которых варьируется от 1 грн 20 коп. до 120 грн;

- 2 карандаша средней стоимостью от 3 до 50 грн;

- линейка, которая может стоить от 2 до 100 грн;

- набор фломастеров в диапазоне от 20 до 190 грн;

- а также пенал и дневник примерно по 80 и 60 грн соответственно.

Все канцелярские принадлежности складываются в рюкзак, а сменная обувь - в специальную сумку. По данным аналитиков OLX, в среднем рюкзак обойдется в 460 грн, тогда как бывший в употреблении - 250 грн. Новая сумка для обуви будет стоить около 135 грн, а та, что была в использовании - 97 грн. Также некоторые из родителей советуют прихватить и ланчбоксы за 172 грн.

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В случае карантина школьников придется обеспечить планшетом или ноутбуком, а также наушниками. Стоимость техники будет зависеть от бренда, но в среднем новый ноутбук будет стоить 11 300 грн, планшет — 2 770 грн, а беспроводные наушники — 970 грн. Зато подержанная техника обойдется в среднем в 6 400 грн, 1 320 грн и 880 грн соответственно.

"Поэтому, чтобы снабдить детей всем необходимым к началу нового учебного года, родителям придется инвестировать в школьника около 2 428 грн, а в школьницу — 2 388 грн. Для тех, кто захочет сэкономить собственные средства и купить вещи, бывшие в употреблении, сумма будет меньше и составит 1 530 грн и 1 480 грн соответственно. Но к указанным суммам стоит добавить и расходы на технику, если школы все же будут вынуждены закрыть свои двери из-за карантина", - отмечают аналитики OLX.

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Автор: Анна Нагорная