Доллар по 30? Стоит ли ждать к осени падения гривни

Гривня в течение лета радовала украинцев стабильностью с тенденцией к постепенному укреплению. Чего можно ожидать от украинской валюты в преддверии осени и есть ли риск значительного падения?

Лето для украинской валюты выдалось достаточно спокойным. Гривня не переживала резких скачков и колебалась в пределах 27-27,5 грн/долл. Такое положение вещей на валютном рынке в летний период предсказывали многие эксперты. Отсутствие форс-мажоров подкрепило их прогнозы, и курс валют не заставлял украинцев нервничать в расслабленный период отпусков.

Последний месяц лета национальная валюта встретила укреплением, преодолев отметку в 27 грн/долл. В частности, 5 августа официальный курс Национального банка составил 26,91 грн/долл.

Благоприятная ситуация позволила НБУ пополнять валютные резервы в течение лета, выкупая излишек валюты на межбанковском рынке и сдерживая гривню от значительного укрепления. Так, регулятор в течение июня-июля выкупил 870,8 млн долларов, а продал в поддержку гривни всего 99,5 млн.

Факторы летнего укрепления

По словам аналитика RoboForex Андрея Гойлова, летом нынешнего года на межбанке наблюдается сезонное укрепление курса украинской национальной валюты к доллару США и евро. Основной причиной стал относительно низкий спрос на иностранные валюты со стороны импортеров при возросшем предложении экспортеров и госкомпаний.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб отмечает, что укрепление гривни во многом связано с благоприятной внешней конъюнктурой – высокими мировыми ценами на многие позиции украинского экспорта, включая руду, металлы, аграрную продукцию.

"Кроме этого, сохраняется высокий спрос нерезидентов на облигации внутреннего госзайма. Положительно на курсе сказались планы по доразмещению еврооблигаций на 0,5 млрд долл. А также информация об эмиссии МВФ среди своих членов специальных прав заимствования (SDR), в результате которой Украина может пополнить в сентябре свои международные активы на сумму примерно 2,9 млрд долл. При этом население остается крупным чистым продавцом валюты", – сказал эксперт, добавив, что гривня в июле укрепилась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря прошлого года.

В Международном валютном фонде 3 августа подтвердили распределение 650 млрд долларов среди стран-членов фонда, и Украина до Дня независимости должна получить 2,7 млрд долларов в рамках этой инициативы.

Последние тенденции

Предыдущая неделя традиционно была благоприятной для украинской валюты. По данным аналитиков группы ICU, предложение валюты на рынке преобладало на прошлой неделе, что позволило гривне за неделю усилиться и уверенно закрепиться в коридоре 26,5-27 грн/долл.

Аналитики компании отмечают, что в августе предложение валюты будет оставаться большим из-за экспорта зерновых и уплаты компаниями квартальных налогов, поэтому на этой неделе курс будет двигаться еще ближе к нижней границе указанного коридора.

"Среди клиентов банков предложение валюты выросло еще больше, а в отдельные дни продажа ими валюты была больше покупки более чем на 100 млн долл. Это заставляло НБУ неоднократно выходить на рынок и сдерживать укрепление, выкупив 136 млн долл. Это самый большой объем покупки валюты с начала июня", – рассказали в ICU.

При этом эксперты отметили, что если в июне ключевыми продавцами валюты были нерезиденты - покупатели ОВГЗ, то на этот раз влияние иностранцев был минимальным и чаще они покупали валюту, а продавцами могли быть отечественные аграрии, экспортирующие зерновые по достаточно высоким ценам.

Поэтому даже с интервенциями НБУ курс гривни укрепился в пределах коридора 26,5-27 грн/долл. и постепенно усилился за неделю на 1 процент - до 26,78 грн/долл.

"Активность аграриев и приближение квартальных налоговых платежей продолжат поддерживать предложение валюты на высоком уровне, что придаст поддержки гривне и будет двигать ее курс дальше к укреплению. Динамика курса доллара США к другим валютам тоже будет отображаться на активности рынка и иметь больше психологическое воздействие на курс гривни", – прогнозируют в ICU.

Прогнозы экспертов

Среди основных факторов, которые будут влиять на курс гривни до конца лета, аналитик Гойлов отмечает, в частности, позицию МВФ, так как в сентябре Украине предстоит выплатить 2,1 млрд долларов по внешнему долгу.

"В то же время наша страна рассчитывает получить обещанный ранее транш от МВФ на сумму в 1,5 млрд долларов. Переговоры на эту тему должны пройти также в сентябре по договорённости между президентом Украины Владимиром Зеленским и директором-распорядителем Фонда Кристалиной Георгиевой. В случае успеха сезонной девальвации гривни в начале осени может не быть. Если МВФ, как это уже бывало ранее, внезапно прекратит переговоры, украинская национальная валюта заметно ослабнет", – сказал эксперт.

Также он отмечает влияние учетной ставки НБУ и инвесторов-нерезидентов. По словам аналитика, по причине относительно низкой доходности ОВГЗ и растущей потребительской инфляции зарубежные инвесторы в июле сократили свои портфели в данном активе на 4,34 млрд грн - до 106,15 млрд.

"Если они выйдут с этими средствами на межбанк с целью вывести их в материнские юрисдикции, гривня окажется под давлением. Регулятор, в свою очередь, продолжил цикл повышения учетной ставки. Как следствие, доходность гособлигаций начала расти, но пока нерезиденты не проявляют к ним интереса. Не исключено, что на их мнение повлияют данные по потребительской инфляции за июль", – отметил Гойлов.

Помимо прочего, на мировых рынках бьет рекорды цена товаров украинского экспорта, поэтому объем предложения иностранных валют со стороны аграриев и металлургов будет существенно выше показателей прошлого года.

Эксперт считает, что это выступит мощной поддержкой курсу национальной валюты в случае благоприятного исхода переговоров с МВФ и сохранения стабильной ситуации на востоке нашей страны.

"Полагаю, что до начала осени доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 26,70-27,20 грн/долл. Единая европейская валюта, судя по всему, возобновит укрепление до отметки 33,55 грн/евро", – резюмировал Гойлов.

Гривня в лидерах укрепления

Вадим Иосуб также оптимистично оценивает ситуацию на валютном рынке для национальной валюты. Он отметил, что среди валют стран бывшего СССР гривня занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в июле гривня заняла четвертое место, пропустив вперед армянский драм, беларусский рубль и грузинский лари.

"В августе мы ожидаем продолжение снижения доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов ее укрепления. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3–26,9 грн/долл., евро – в диапазоне 31,2–31,9 грн/евро", – прогнозирует Иосуб.

Так может ли нацвалюта упасть ниже 30 гривень за американский доллар? Согласно прогнозу Киевской школы экономики, обнародованному на этой неделе, такой курс можно ожидать не ранее 2023 года.

Обменный курс на конец текущего года ожидается на уровне 28,2 грн/долл., после чего ежегодно будет обесцениваться темпами не выше 3 процента. В конце 2022 года курс, по прогнозу, составит 28,9 грн/долл., а к концу 2023 года может просесть уже до уровня 30 грн/долл.

Судя по всему, в ближайшее время украинскую валюту не будет штормить, так как существуют объективные экономические факторы ее поддержки.

Основным риском может стать новый локдаун, о котором все чаще говорят чиновники в связи с угрозой распространения нового агрессивного штамма коронавирусной болезни.

Скромные темпы вакцинации населения пока не гарантируют коллективный иммунитет, который может защитить украинцев и национальную экономику в частности от карантинных ограничений.

Однако раньше времени не стоит волноваться и бежать в обменники: гривня пока уверенно удерживает позиции, поэтому можно насладиться последними неделями лета, не забывая, конечно, о мерах предосторожности.

Екатерина Жирий

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