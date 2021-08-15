Как легко и быстро сделать прическу в школу своей маленькой принцессе или уже молодой леди – без лишних заморочек и с минимум аксессуаров – разобрался УНИАН.

Конечно, можно прийти на 1 сентября и с распущенными волосами, но большинство родителей все же предпочитают воздвигнуть на голове своих чад красивые прически на 1 сентября.

УНИАН подобрал варианты для праздничной линейки. И одновременно это легкие и быстрые прически на каждый день своими руками. Родителям осталось только выбрать.

Коса-пучок с бантом

Сначала нужно соорудить высокий хвост – а уж из него сплести косичку.

Сама коса сворачивается в пучок. А закрепляется эта прическа бантом любого цвета в тон школьной форме.

Низкие хвосты с двумя косками

Читайте такжеС сентября школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме - ШкарлетЭто прическа уже и на длинные, и на средние волосы.

Начинается всё с прямого пробора, для этого делят волосы пополам. Потом делают два тонких хвоста сверху по бокам – из них сплетают две коски.

Основание косички объединяют с волосами внизу – и делают низкий хвостик. Так же поступают с волосами на другой стороне.

Украсить прическу можно и бантиками, и заколками.

Низкие хвостики-перекрутки

Наверху делают косые проборы и отделяют прядь волос. Прядку фиксируют резинкой для удобства.

Эту прядку делят на две части – каждую из них скручивают, а затем две скрученные пряди снова между собой перекручивают.

На затылке начинают плести косу, в которую влетают и эти две скрученные пряди. Основание и окончание косы украшают заколками.

Коса-полувенок на короткие волосы

Сначала делают непрямой пробор (ближе к одному из висков). Начиная со стороны, где больше волос, вдоль лба плетут косу.

В конце ее можно резинкой закрепить в тон цвету волос (и спрятать под прядью волос) или, наоборот, демонстративно украсить яркой заколкой.

Два пучка по бокам

Еще один вариант на короткие волосы (например, по плечи). Особенно он придется по душе маленьким поклонницам аниме, так как эта прическа напоминает оданго – пучки по обеим сторонам головки, как у легендарной Сейлор Мун.

Делают прямой пробор. Наверху с каждой стороны берут примерно по трети волос – и сворачивают из этих хвостиков гульки ближе к темечку.

Прическу еще понадобится зафиксировать прозрачными невидимками и резинками.

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Автор: Диана Беловодская