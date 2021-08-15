Легкие причёски на 1 сентября - как сделать прическу с бантами и резинками. Фото УНИАН, Александр Прилепа

Конечно, можно прийти на 1 сентября и с распущенными волосами, но большинство родителей все же предпочитают воздвигнуть на голове своих чад красивые прически на 1 сентября.

УНИАН подобрал варианты для праздничной линейки. И одновременно это легкие и быстрые прически на каждый день своими руками. Родителям осталось только выбрать.

Коса-пучок с бантом

Сначала нужно соорудить высокий хвост – а уж из него сплести косичку.

Сама коса сворачивается в пучок. А закрепляется эта прическа бантом любого цвета в тон школьной форме.

Коса-пучок с бантом / lifehacker.ru

Низкие хвосты с двумя косками

Читайте такжеС сентября школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме - ШкарлетЭто прическа уже и на длинные, и на средние волосы.

Начинается всё с прямого пробора, для этого делят волосы пополам. Потом делают два тонких хвоста сверху по бокам – из них сплетают две коски.

Основание косички объединяют с волосами внизу – и делают низкий хвостик. Так же поступают с волосами на другой стороне.

Украсить прическу можно и бантиками, и заколками.

Низкие хвосты с двумя косичками / lifehacker.ru

Низкие хвостики-перекрутки

Наверху делают косые проборы и отделяют прядь волос. Прядку фиксируют резинкой для удобства.

Эту прядку делят на две части – каждую из них скручивают, а затем две скрученные пряди снова между собой перекручивают.

На затылке начинают плести косу, в которую влетают и эти две скрученные пряди. Основание и окончание косы украшают заколками.

Низкие хвостики-перекрутки / lifehacker.ru

Коса-полувенок на короткие волосы

Сначала делают непрямой пробор (ближе к одному из висков). Начиная со стороны, где больше волос, вдоль лба плетут косу.

В конце ее можно резинкой закрепить в тон цвету волос (и спрятать под прядью волос) или, наоборот, демонстративно украсить яркой заколкой.

Коса-полувенок на короткие волосы / vplate.ru

Два пучка по бокам

Еще один вариант на короткие волосы (например, по плечи). Особенно он придется по душе маленьким поклонницам аниме, так как эта прическа напоминает оданго – пучки по обеим сторонам головки, как у легендарной Сейлор Мун.

Делают прямой пробор. Наверху с каждой стороны берут примерно по трети волос – и сворачивают из этих хвостиков гульки ближе к темечку.

Прическу еще понадобится зафиксировать прозрачными невидимками и резинками.

Два пучка по бокам / expertpovolosam.com

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Автор: Диана Беловодская