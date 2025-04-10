Все они похожи друг на друга своими повадками, которые могут помочь вам на пути к успеху.

За время своей карьеры писателя и ведущего подкаста The Richer Way, эксперт по личным финансам Джейми Кэтмулл взяла интервью у более чем 100 миллионеров. Она сотрудничала с компаниями из списка Fortune 500, брала интервью у топ-менеджеров, знаменитостей и предпринимателей, собирая их лучшие советы по инвестициям и финансовой грамотности

И теперь женщина считает, что готова поделиться советами от очень успешных людей о том, как они справлялись с неудачами и становились только сильнее, пишет CNBC.

Познакомившись с этими предпринимателями, руководителями и лидерами отраслей, она поняла, что именно отличает их от остальных. Эти миллионеры харизматичны и уверены в себе, умеют делегировать и обладают невероятной концентрацией. Они не ждут удачи — они сами её создают. Есть четыре привычки, которые объединяют всех этих людей.

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Они принимают неудачи и неопределённость

Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон сказал ей, что один из важнейших уроков его жизни таков: "Ходить учишься не по правилам. Ходить учишься на практике — падая".

С ним согласна и магнат в сфере недвижимости Барбара Коркоран. Она считает, что нужно научиться не сомневаться в себе. Часто она использует подход "притворись, пока не получится", чтобы преодолевать свои самые большие страхи.

А предприниматель и соосновательница Rich Dad Company Ким Киосаки вспоминала, как её уволили с первой работы в рекламном агентстве. Вместо того чтобы переживать, она поняла, что просто не создана работать на кого-то, и посвятила себя карьере в недвижимости.

Они чрезвычайно дисциплинированы

Когда женщина спросила генерального директора Briefs Media и основателя Minority Mindset Джасприта Сингха, в чём секрет становления миллионером, он ответил: дисциплина.

"Нужно много силы воли, чтобы вставать, когда не хочется, приходить на работу раньше всех, уходить позже всех, продолжать трудиться, даже когда тебе говорят, что ты перебарщиваешь. Но если ты хочешь жить той жизнью, о которой другие только мечтают — ты не можешь действовать, как большинство", - отметил он.

Эксперт по налогам и юриспруденции Марк Дж. Колер добавил: "Недостаток опыта или знаний можно компенсировать упорным трудом и страстью к своему делу".

Они не позволяют прошлому определять своё будущее

Два миллионера, добившихся всего сами — основатель 3F Management Дерик Фэй и денежный коуч Линетт Халфани-Кокс — откровенно рассказали о том, как преодолевали тяжёлое детство.

"Я вырос на Род-Айленде, жил в социальном жилье и пережил крайнюю бедность и насилие. Долгое время я считал, что моё детство навсегда сделает из меня жертву. А потом понял: именно то, что меня чуть не сломало, стало моей силой, когда я принял это", — сказал Фэй.

"Моя семья была очень бедна. Папа чистил обувь, мама работала кассиром и секретарём. У них было пятеро дочерей, и деньги были всегда в дефиците", — вспоминает Халфани-Кокс.

Сегодня Фэй помогает другим предпринимателям развивать бизнес, а Халфани-Кокс помогает людям добиваться финансовой стабильности. Их прошлое повлияло на их путь, но не стало определяющим — они сами выбрали своё будущее.

Они не бегут от трудностей

Писательница, финансовый эксперт и миллионерша Сьюзи Орман рассказала Кэтмулл, что способность встретить неожиданные трудности лицом к лицу может привести к большему росту и успеху — даже если сначала это кажется невозможным.

В 2020 году у Орман обнаружили доброкачественную опухоль, которая росла на позвоночнике почти 15 лет. Это был страшный диагноз, но она знала: чтобы выздороветь, нужно действовать. Она не позволила страху её парализовать.

Когда женщина беседовала с ней в один из трудных периодов своей жизни, она поделилась своей любимой фразой: "Страх, стыд и злость — вот три вещи, которые мешают тебе иметь больше".

Другие интересные новости о миллионерах

Ранее УНИАН сообщал, что богатые люди живут по этим 5 правилам. Всегда стоит помнить, что у богатых людей нет единого пути к успеху. Некоторые рождаются в обеспеченных семьях, что дает им стартовое преимущество. Другие достигают успеха благодаря упорному труду, решительности и удачным карьерным решениям. При этом фактор везения тоже нельзя исключать.

Кроме того, миллионерша дала совет №1, как создать пассивный доход. Ее совет №1 для тех, кто также хочет обзавестись пассивными источниками дохода, - разработать четкий план прибыльности.

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