Ситуация на валютном рынке Украины на следующей неделе будет относительно спокойной. Украинцы заметят лишь мелкие изменения курса.
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что главными факторами, которые будут оказывать влияние:
- стратегия Национального банка Украины по укреплению гривни;
- режим управляемой гибкости, который гарантирует отсутствие серьезных скачков курса.
При этом он отметил, что валютный рынок может реагировать на события, касающиеся войны и личного благосостояния, но экономические факторы и приближение посевной не дадут курсу "разгуляться".
Согласно прогнозу банкира, курс доллара с 17 по 23 февраля будет находиться в пределах 41,8 - 42,2 гривни за доллар на межбанке и 41,8 - 42,3 гривни за доллар на наличном41,8 - 42,3 гривни за доллар рынке.
Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 23 февраля будет стоить 4180 - 4230 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 41800 - 42300 гривень.
Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов
Бывший член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что нынешняя политика НБУ может привести к 10%-ой девальвации гривни до конца текущего года.
В свою очередь экономист Зиновий Сверда отметил, что курс доллара в Украине не вернется к отметке 20 или 30 гривень.