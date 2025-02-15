На валютный рынок будет оказывать сдерживающие влияние политика НБУ.

Ситуация на валютном рынке Украины на следующей неделе будет относительно спокойной. Украинцы заметят лишь мелкие изменения курса.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что главными факторами, которые будут оказывать влияние:

стратегия Национального банка Украины по укреплению гривни;

режим управляемой гибкости, который гарантирует отсутствие серьезных скачков курса.

При этом он отметил, что валютный рынок может реагировать на события, касающиеся войны и личного благосостояния, но экономические факторы и приближение посевной не дадут курсу "разгуляться".

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Согласно прогнозу банкира, курс доллара с 17 по 23 февраля будет находиться в пределах 41,8 - 42,2 гривни за доллар на межбанке и 41,8 - 42,3 гривни за доллар на наличном41,8 - 42,3 гривни за доллар рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 23 февраля будет стоить 4180 - 4230 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 41800 - 42300 гривень.

Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов

Бывший член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что нынешняя политика НБУ может привести к 10%-ой девальвации гривни до конца текущего года.

В свою очередь экономист Зиновий Сверда отметил, что курс доллара в Украине не вернется к отметке 20 или 30 гривень.

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