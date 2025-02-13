На наличном рынке ожидается курс доллара в рамках 41,8-42,3 грн/долл.

На следующей неделе курсовые колебания на валютном рынке могут быть незначительными и достаточно скудными, а между курсами межбанка и наличного рынка будет достигнут паритет.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Среди главных факторов, которые будут влиять на рынок, можно выделить стратегию Нацбанка по укреплению гривни (напомню, что новая учетная ставка в 14,5% положительно повлияла на потребительские цены). Кроме того, режим управляемой гибкости фактически гарантирует, что валютному рынку не грозит курсовое "головокружение", - отметил он.

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Что касается других факторов, которые потенциально могут произвести впечатление на граждан и повлиять на их поведение на валютном рынке, то эксперт отметил, что с осторожностью отнесся бы к внешнеполитическим обстоятельствам возможного завершения войны, а также приближением даты начала полномасштабного вторжения, что обычно сопровождается тонами различных новостей и комментариев.

"Конечно, наличный рынок может реагировать на любые неожиданные события и явления, которые в той или иной степени будут касаться вопроса войны или личного благосостояния. Однако, на мой взгляд, экономические факторы и приближение посевной не дадут курсам валют "разгуляться". Поэтому, скорее всего, что любые иррациональные факторы будут мало влиять на курсы валют", - считает Лесовой.

По его прогнозу, основные показатели валютного рынка с 17 по 23 февраля будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,8-42,2 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 гривни, в банках - до 0,1-0,2 гривни, в обменных пунктах - до 0,3 гривни;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"На мой взгляд, в течение следующей недели валютный рынок будет находиться в состоянии относительного спокойствия с соответствующими мелкими курсовыми изменениями", - резюмировал эксперт.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 13 февраля вырос на 9 копеек и составляет 41,99 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 43,75 грн за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня вырос до 41,85 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,85 грн. Курс наличного евро составляет 43,85 грн/евро, курс продажи - 43,55 грн/евро.

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