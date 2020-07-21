Швейцария выделила Украине 108 миллионов франков на гуманитарную и техническую помощь

Украина и Швейцария договорились развивать направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес для обеих стран

Швейцарская Конфедерация выделила 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой, которая находится в Украине с государственным визитом.

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Меморандум и 108 миллионов франков

"Мы договорились развивать направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня меморандум о партнерстве по двусторонним отношениям (Меморандум о партнерстве по выполнению Швейцарской программы сотрудничества на 2020-2023 годы в Украине - УНИАН). Важно, что он дает начало программе сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года. А для реализации программы швейцарской стороной выделено 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь", - рассказал Зеленский.

Визит Зоммаруги в Украину

Визит Зоммаруги будет продолжаться 20-23 июля. Программой ее визита предусмотрены переговоры с президентом Владимиром Зеленским в формате один на один и в составе делегаций.

Также запланировано обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

Зеленский и Зоммаруга осуществят совместную рабочую поездку на Донбасс с целью ознакомления с ситуацией в сфере безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

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