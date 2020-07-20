Президент Швейцарии прибыла в Киев: программа визита (фото)
Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга прибыла в Киев.
Об этом сообщает Посольство Швейцарии в Украине в Twitter.
"Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга приземлилась в Киеве. Украина тепло ее приветствует", - говорится в сообщении.
В Киеве после прибытия она посетила фонд Bereznitsky Art Foundation для ознакомления с произведениями современного искусства.
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Как сообщал УНИАН, визит Зоммаруги будет продолжаться 20-23 июля.
Программой ее визита предусмотрены переговоры с президентом Владимиром Зеленским в формате один на один и в составе делегаций.
Также запланировано обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.
Зеленский и Зоммаруга осуществят совместную рабочую поездку на Донбасс с целью ознакомления с ситуацией в сфере безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.
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