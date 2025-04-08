Только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской деятельности.

В Государственной налоговой службе заявили, что информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Prom.ua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности.

"Подчеркиваем: продажа индивидуального имущества (личных вещей) не расценивается как основание для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ГНС отметили, что только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами с помощью таких электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей. Усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности.

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"ГНС в очередной раз призывает субъектов хозяйствования, которые остаются в "тени", привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства самостоятельно и добровольно", - отметили в пресс-службе.

Это предусматривает официальную регистрацию в качестве субъекта хозяйствования, осуществление расчетов через надлежащим образом зарегистрированные РРО/ПРРО и соблюдение налогового законодательства во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.

Налоги в Украине - последние новости

Владельцы жилья, площадь которого превышает нормы, обязаны уплатить налог на недвижимость. В 2025 году налог уплачивается за отчетный прошлый год. Налог на недвижимость должны уплатить владельцы жилья, если площадь превышает нормы: для квартир - более 60 кв. м; для домов - более 120 кв. м; других типов жилья и их долей - более 180 кв. м.

В Украине планируют принять закон о налогообложении доходов, полученных на онлайн-платформах. Под налогообложение могут попасть самозанятые курьеры, таксисты, арендодатели и т.д., которые зарабатывают деньги путем предоставления услуг через такие платформы, как, например, Bolt, Uklon, Booking или Glovo.

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