Принятие закона является обязательством Украины перед международными партнерами.

В Украине планируются принять закон о налогообложении доходов, полученных на онлайн-платформах. Под налогообложение могут попасть самозанятые курьеры, таксисты, арендодатели и т.д., которые зарабатывают средства путем предоставления услуг через такие платформы, как, например, Bolt, Uklon, Booking или Glovo.

Об этом говорится в опубликованном Министерством финансов законопроекте.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан с целью обеспечения введения в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

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Это необходимо для гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС. Кроме этого, введение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, является международным обязательством Украины перед МВФ.

Законопроект предусматривает, что операторы онлайн-платформ должны будут подавать в ГНС отчеты о доходах подотчетных продавцов, которые они получают от осуществления своей деятельности. То есть иностранные операторы платформ будут подавать информацию о доходах, которые получают украинцы от деятельности на этих платформах, а со своей стороны украинская Налоговая служба будет отправлять партнерам по обмену аналогичную информацию об их резидентах.

В законе указано, что под налогообложение подпадает любой из следующих видов деятельности, осуществляемой продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Сколько придется платить

В законопроекте отмечается, что с целью стимулирования вывода из тени значительной доли доходов предлагается разрешить физическим лицам - продавцам цифровых платформ пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.

"Концепцией налогообложения доходов таких физических лиц предусмотрено установление ставки налогообложения таких доходов в размере 5% и возложение обязанностей налогового агента на подотчетных операторов платформ", - сказано в документе.

Кроме этого, украинцы должны платить военный сбор, ставка которого сейчас составляет 5%. Таким образом, с заработанных средств придется заплатить в целом 10%. При этом объем дохода, полученный налогоплательщиком в течение календарного года, не должен превышать 5 миллионов гривень - в противном случае будет применена ставка в 18%.

Следует добавить, что украинцам не придется самостоятельно перечислять налоги, эта обязанность будет возложена именно на оператора цифровой платформы.

Для осуществления деятельности через онлайн-платформу и получения соответствующих доходов необходимо будет открыть отдельный счет. И для контроля за уплатой налогов Налоговой службе предоставляется право доступа к информации о поступлениях на счет таких подотчетных продавцов.

"В то же время ГНС как контролирующий орган должен иметь доступ к информации об операциях по текущим счетам физических лиц - подотчетных продавцов, открытыми специально для целей осуществления отчетной деятельности", - сказано в документе.

Налоги на онлайн-услуги в Украине

В июне 2021 года Верховная Рада в ходе заседания приняла закон о введении налога на добавленную стоимость на цифровые услуги для мировых технологических гигантов.

Закон предусматривает взимание налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% с услуг, которые предоставляют украинцам международные интернет и технологические гиганты, среди которых Apple, Google, Microsoft, Netflix и другие.

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