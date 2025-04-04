Общая сумма к уплате определяется в зависимости от ставки налога и площади, превышающей установленную норму.

Владельцы жилья, площадь которого превышает нормы, обязаны уплатить налог на недвижимость. В 2025 году налог уплачивается за отчетный прошлый год. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной юридической помощи в Facebook.

Налог на недвижимость должны уплатить владельцы жилья, если площадь превышает нормы:

для квартир - более 60 кв. м;

для домов - более 120 кв. м;

других типов жилья и их долей - более 180 кв. м.

При этом общая сумма к уплате определяется в зависимости от ставки налога и площади, превышающей установленную норму.

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Как определяется ставка налога

Отмечается, что ставку налога определяет местная власть в процентах от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года. Она не может превышать 1,5% за 1 кв. м. На 1 января 2024 года минимальная заработная плата составляла 7100 гривень. Таким образом максимальный размер ставки равен 106,5 гривни за 1 кв. м.

Согласно закону, налог взимается лишь с "лишних" метров, превышающих установленную норму в 60 кв. м. В примере с квартирой площадью 65 кв. м, налог начисляется лишь на 5 кв. м.

Таким образом владельцу такой квартиры придется заплатить: 5 кв. м × 106,5 грн = 532,50 грн. Именно такая сумма налога на недвижимость начисляется за 2024 год и должна быть уплачена в 2025-м.

Когда платить

Уплатить налог необходимо в течение 60 дней с момента получения уведомления. Уведомление должно прийти в личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом на почту до 1 июля.

В случае несвоевременной уплаты предусмотрен штраф в размере 5% от суммы налогового долга, если задержка до 30 дней включительно. Если срок превышает 30 дней - 10%.

Кто освобожден от уплаты налога

По данным юридической службы, от уплаты налога освобождены владельцы недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленных норм, а также владельцы, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена, разрушена или в зоне активных боевых действий.

Объекты недвижимости, за которые не придется платить:

детдома семейного типа;

жилье, которое принадлежит детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или отцами, но не более одного такого объекта на ребенка;

собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;

жилье, принадлежащее многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей.

Также, если квартира принадлежит нескольким членам семьи, которые владеют разными частями квартиры, например, по 45 кв. м, тогда платить налог не нужно.

Налог на недвижимость - что известно

Налог на недвижимость для пенсионеров в Украине действует. У этой категории граждан нет льготы в этом случае, но они могут не платить земельный налог после достижения 60 лет.

Кроме того, местные советы на свое усмотрение могут увеличить размер необлагаемой площади или самостоятельно установить льготные категории, которым можно не платить налог.

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