Документ однозначно позволит вывести из тени миллиарды гривень потенциальных налогов.

В Украине планируют принять закон о налогообложении доходов, полученных на онлайн-платформах, таких, как Bolt, Glovo, Uklon и т.д. Предполагается, что граждане, которые получают доход от деятельности через такие платформы должны будут платить налог в 5% и военный сбор - тоже 5%.

Адвокат ЮКК "Де-юре" Стриченко Димитрий Анатольевич в комментарии УНИАН рассказал о нюансах законопроекта, который пока не рассматривался парламентом, а его текст был опубликован Министерством финансов.

Адвокат отмечает, что понятие "онлайн-платформа", согласно тексту законопроекта, это любое программное обеспечение, включая веб-сайт, его часть или приложения (включая мобильные приложения), которое доступно для пользователей и которое позволяет продавцам товаров и услуг осуществлять коммуникацию с другими пользователями для осуществления прямо или косвенно отчетной деятельности для таких пользователей.

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По словам эксперта, законодатель при этом уточняет, что термин "платформа" не включает программное обеспечение, которое не влияет на возможность осуществления отчетной деятельности и обеспечивает осуществление исключительно любой из таких операций:

обработку платежей, осуществляемых по отчетной деятельности;

информирование о или рекламу отчетной деятельности для пользователей;

перенаправление или перевод пользователей на платформу.

То есть все платформы, связанные с отчетной деятельностью, попадают под действие закона. Такая деятельность заключается в следующем:

предоставление в аренду движимого/недвижимого имущества;

личные услуги;

продажа товаров.

"Таким образом, вебсайт, приложение, позволяющее предоставлять в аренду движимое/недвижимое имущество, личные услуги или продажу товаров, обеспечивает обработку платежей, информирует или рекламирует такие услуги и перенаправляет или переводит на другой сайт/приложение и является той платформой, которая попадет под "налоговую косу". Примеров сотни: начиная с популярных платформ покупки/продажи товаров, продолжая сервисами такси, аренды авто, велосипедов, покупки еды и так далее", - сказал Стриченко.

Адвокат считает, что предложенный законопроект однозначно позволит вывести из тени миллиарды гривень потенциальных налогов, однако, есть и нюансы, которыми могут воспользоваться пользователи, чтобы обойти налогообложение.

"Например, законодатель определил понятие "услуги", как такое, что осуществляется исключительно через такую платформу онлайн или выполняется фактически. При этом оплата за такие услуги, как отметил продавец, должны осуществляться на такой платформе. Следовательно, наиболее вероятным будет уклонение от такой уплаты путем указания минимальной стоимости. Например, выполнение работы вместо реальной стоимости будет стоить 1 грн", - привел пример Стриченко.

Налоги с онлайн-платформ - что известно

Минфин опубликовал законопроект о международной системе автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Законопроект обязывает операторов онлайн-платформ отчитываться перед Налоговой службой о доходах лиц, которые продают через них свои товары или услуги. Под налогообложение могут попасть самозанятые курьеры, таксисты, арендодатели и т.д., которые зарабатывают деньги путем предоставления услуг через такие платформы, как, например, Bolt, Uklon, Booking или Glovo.

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