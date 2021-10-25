25 октября Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Кабинет министров направит средства второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 млн евро на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий пандемии COVID-19 для экономики.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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"Транш в 600 млн евро от ЕС - это свидетельство положительной оценки реформ в Украине. Наше эффективное сотрудничество с ЕС, МВФ, Мировым банком и другими международными партнерами позволяет реализовать амбициозные проекты и продолжить масштабную модернизацию Украины для роста экономики и поддержки граждан", — сказал Шмыгаль.

По его словам, для получения макрофинансовой помощи Украина выполнила взятые на себя обязательства в части реализации структурных реформ, в том числе в сфере управления государственными финансами, надлежащего управления и верховенства права, улучшения бизнес-климата и тому подобное.

Транш от ЕС:

25 октября, Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмигаль во время визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.

Первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро ЕС предоставил 9 декабря 2020 года.

С учетом нового транша, непогашенная сумма заимствований Украины, согласно нескольких макрофинансовых программ, достигла 4,4 млрд евро.

Автор: Дмитрий Шварц