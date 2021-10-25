Первый транш был выделен в декабре 2020 года.

Европейская комиссия сегодня выделила второй транш в размере 600 миллионов евро макрофинансовой помощи для Украины.

Как сказано на сайте Еврокомиссии, это второй и последний транш макрофинансовой программы после выделения первого транша в декабре 2020 года.

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С учетом нового транша, непогашенная сумма заимствований Украины соответственно нескольким макрофинансовым программам достигла 4,4 миллиарда евро.

Этот второй транш является частью более широкого срочного пакета макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро для десяти стран, которые относятся к политике расширения и соседних стран. Эти средства направлены на оказание помощи с целью облегчения экономических последствий пандемии COVID-19. Эта программа является конкретной демонстрацией солидарности ЕС со странами-партнерами, чтобы помочь ответить на экономическое влияние пандемии COVID-19.

Помощь от ЕС:

23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмигаль во время визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.

9 декабря 2020 года Евросоюз предоставил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Автор: Виталий Саенко