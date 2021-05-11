Повышение налогов не коснется физлиц или малого и среднего бизнеса.

В Украине могут вырасти налоги, однако это коснется не всех категорий бизнеса.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью "РБК-Украина".

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Шмыгаль заявил о том, что речь пойдет о крупном бизнесе с высоким показателем рентабельности.

"Общегосударственные налоги мы повышать не планируем — те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. О пересмотре отдельных акцизов, экологических платежей, сборов — сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств продолжаются расчеты и дискуссии", — заявил Шмыгаль.

В то же время, как отметил глава правительства, возможные изменения в налогообложении не коснутся физлиц, малого и среднего бизнеса. А речь пойдет о возможных изменениях, чтобы "наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях — медицине, образовании и других социальных направлениях".

Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях — медицине, образовании и других социальных направлениях. Но это будет касаться не простых людей, которые из малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, имеющих высокую маржинальность (показатель рентабельности, — ред.) и должны платить больше", - добавил премьер.

Что этому предшествовало

На заседании правительства 24 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выплатит по 8 тысяч гривень предпринимателям и наёмным работникам, которые пострадают от попадания того или иного региона в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

30 марта 2021 года Рада одобрила выплату 8 тысяч гривень компенсации ФОПам из "красной" зоны.

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Автор: Елена Коваленко