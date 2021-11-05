Рост резервов произошел прежде всего благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и покупке валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

Международные резервы Украины в октябре выросли на 3,3% и на 1 ноября составили 29,654 млрд долларов.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, рост резервов произошел прежде всего благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и покупке валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

В целом динамику резервов в течение октября определяли, в частности, операции по управлению государственным долгом. Так, валютные поступления в пользу правительства составили $1,145 млрд, в том числе 588,7 млн евро - транш от Европейской комиссии, а $431,9 млн - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

Читайте такжеВо второй половине ноября курс доллара изменится-прогноз

Также на динамику резервов повлияли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке преобладало над спросом, что позволило Национальному банку выкупить в резервы $752,2 млн. В то же время для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний в течение месяца регулятор продал $49,6 млн.

Кроме этого, динамику резервов определяла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость выросла на $98,8 млн.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в сентябре 2021 года уменьшились на 9,2% и по состоянию на 1 октября составили 28,705 млрд долл.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Екатерина Жирий