Украина на голодном инвестиционном пайке: как прекратить хождение по кругу

Украина десятилетиями находится на голодном инвестиционном пайке, коронакризис лишь усугубил ситуацию с привлечением прямых иностранных инвестиций в национальную экономику. Почему зарубежные бизнесмены не хотят вкладывать деньги в нашу страну и стоит ли ожидать изменения ситуации и роста инвестиций в 2021 году?

Для масштабной модернизации украинской экономики необходимо привлечение значительного финансирования из-за рубежа. Три десятка лет независимости Украины показали, что внутренних финансовых ресурсов для достижения стабильно высоких темпов экономического роста и сокращения отрыва в уровне жизни от соседних европейских стран явно недостаточно.

Парадоксально, что все эти годы привлечение прямых иностранных инвестиций называлось украинскими властями стратегической задачей, однако результаты остаются неутешительны: зарубежные инвесторы до сих пор с осторожностью относятся к нашей стране.

Ситуация обострилась в этом году: прокатившийся по планете вызванный пандемией коронавируса экономический кризис вынудил финансистов и промышленников вкладывать средства исключительно в низко рисковые проекты, избегая стран с неоднозначной репутацией, к которым, к сожалению, относится и Украина.

По данным Госстата, за три квартала 2020 года в экономику Украины было привлечено 268 млрд гривень капитальных инвестиций, что на 29 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом доля иностранных инвестиций составила лишь ничтожные 0,5 процента от общего объема капитальных инвестиций.

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Иностранные инвесторы не проявляют большого желания вкладывать свои средства в развитие украинских предприятий и банков, а отдают предпочтение спекулятивным сделкам, покупая долговые государственные ценные бумаги и кредитуя, таким образом, национальную экономику.

По данным Нацбанка, прямые иностранные инвестиции в экономику Украины по состоянию на 30 июня 2020 года составили 50,311 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале – 38,053 млрд долларов, долговые инструменты – 12,258 млрд долларов. С учетом того, что согласно статистике крупнейшим зарубежным инвестором нашей страны является средиземноморский оффшор Кипр, можно считать поступления из этой страны средствами, которые ранее были выведены из страны украинскими финансово-промышленными группами.

Малые темпы приватизации

Так почему же иностранные инвесторы не вкладывают свои средства в расположенную в центре Европы Украину с ее значительной территорией и 40-миллионным образованным населением?

Первая очевидная проблема связана с тем, что украинская власть до сих пор не создала для этого прозрачные и легальные инструменты: приватизация в стране многие годы топчется на месте.

Давайте, посмотрим на статистику последних пяти лет. В 2015 году в госбюджет от продажи государственных предприятий правительство планировало получить 17 млрд гривень, но смогли продать госсобственности на 151 млн гривень. На следующий год планировали получить аналогичные 17 млрд гривень, привлекли 1,889 млрд.

В бюджет на 2017 год также заложили от приватизации 17,1 млрд гривень, а получили 3,4 млрд. В 2018 году ожидания были еще выше: от реализации госсобственности планировали получить 21,3 млрд гривень, но удалось продать на 269 млн гривень. В 2019 году план также не был выполнен: ожидали 17,1 млрд гривень, а по факту смогли получить лишь 0,5 млрд.

В 2020 году изначально планировали получить 12 млрд гривень от продажи госимущества, однако после начала пандемии коронавируса и пересмотра закона о бюджете ожидания снизили до 500 млн гривень.

По данным Минэкономики, малая приватизация за 10 месяцев 2020 года принесла в бюджет Украины почти 2,7 млрд гривень.

"За этот действительно непростой год только малая приватизация государственного и коммунального имущества уже принесла почти 3 млрд грн (а именно 2 млрд 733 млн гривен)", - отметил министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.Читайте такжеКабмин отменил передачу на приватизацию части госпредприятий (список)

Поступления от приватизации могли быть выше, однако Верховная Рада в сентябре установила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил такое решение пандемией, экономическим кризисом и опасениями правительства, что цены на объекты приватизации сильно снизились.

«Было принято такое решение, поскольку пандемия, инвесторы имеют ограничения в передвижениях, действиях и т.д., плюс экономический кризис. Мы переживали, что цены упадут как на недвижимость, так и на объекты большой приватизации. Ну и, кроме этого, такие объекты требуют большой подготовки, потому что вокруг них есть масса несогласованной документации, судебных решений, споров и так далее. Фонд госимущества сейчас этим занимается ", - отметил он.

Кстати, на 2021 год правительство вновь поставило планку доходов от приватизации на уровне 12 млрд гривень.

Самым важным из этого анализа ежегодных провалов приватизационных планов выводом является то, что с момента продажи в 2005 году мировой металлургической компании Mittal Steel комбината Криворожсталь наша страна не смогла привлечь никаких знаковых зарубежных инвесторов. Разговоров было много, результаты пока плачевны.

Плохой инвестиционный климат

Удивительным образом, все эти годы украинские чиновники не прекращают оптимистично заявлять о готовности зарубежных инвесторов вкладывать средства в развитие национальной экономики. Мы можем только догадываться, не чем базируется этот оптимизм: вариантов объяснения много.

Но факт остается фактом: существует еще большее число причин, в том числе, не связанных с пандемией, которые не позволяют иностранным инвесторам нарастить свое присутствие в украинской экономике.

По данным опроса руководителей компаний с иностранным капиталом, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, индекс инвестиционной привлекательности Украины снизился во второй половине 2020 года до 2,40 с 2,95 баллов из 5 возможных за аналогичный период 2019 года.

Результаты опроса демонстрируют беспрецедентное снижение уровня настроений руководителей компаний, которое сопоставимо с оценками 2013 года, когда индекс инвестиционной привлекательности нашей страны составлял 2,39 балла.

Инвесторов отталкивает кризис судебной власти и отсутствие верховенства права в Украине, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики, внедрение ограничительных мер, нестабильность налогового законодательства, ситуация вокруг Конституционного суда, угроза прекращения сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом, усложнение взаимодействия бизнеса с налоговой и таможней, контролирующими и правоохранительными органами.

Как видим, список длинный и действительно отражает реальные проблемы страны.

Обещания украинской власти

На прошедшей на днях в Киеве международной конференции с громким названием «Украина: инвестиционная гавань во времена перемен» президент Владимир Зеленский заявил, что власть в 2021 году планирует сделать всё возможное, чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине.

«Мы продолжим создавать благоприятную среду в Украине, чтобы бизнес мог инвестировать, расширяться и открывать новые рабочие места. Для нас ключевым заданием на 2021 год является обеспечение законности, повышение доверия со стороны инвесторов и защита их прав. Это так же важно в контексте продолжения сотрудничества с МВФ, которое имеет решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине», - сказал глава государства.

В течение 2020 года Украина, по словам Зеленского, осуществила исторические реформы, поддержала бизнес-сообщество, утвердила законодательство о создании рынка земли, установила прозрачные налоговые правила, предоставила доступные кредиты для поддержки бизнеса, достигла успеха в приватизации, подписала первые концессионные договоры.

«Мы запустили цифровую платформу «Дія» для бизнеса и граждан, что поставило Украину на один уровень с ведущими странами мира по предоставлению цифровых услуг и электронных паспортов», - добавил он.

В январе этого года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский пообещал обеспечить будущих крупных инвесторов в украинскую экономику «инвестиционными нянями» и предоставить значительные налоговые послабления.

«Мы подготовили новую программу, которая называется «инвестиционная няня». Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, который разговаривает на пяти языках и в формате «24 на 7» этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема. У вас будет контакт с этим менеджером и не будет никаких проблем», - обещал глава государства.

По прошествии одиннадцати месяцев пакет государственной поддержки крупных инвесторов не вышел за рамки обещаний. Верховная Рада проголосовала за законопроект об «инвестнянях» в июле лишь в первом чтении, а в начале декабря не смогла проголосовать во втором, отправив документ на доработку.

Спикер парламента Дмитрий Разумков обещает, что Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций, который основан на идее об «инвестиционных нянях».

Надежды инвесторов

По словам исполнительного директора Европейской бизнес Ассоциации Анны Деревянко, наступающий 2021 год ставит перед бизнесом и государством много важных задач.

«Накопился довольно большой перечень проблем, которые являются следствиями как пандемии, так и внутренних решений или бездействия. Уже было упущено достаточно времени, и теперь страна нуждается в правильных, решительных действиях для улучшения бизнес-климата и экономического развития», - сказала она.

Европейская Бизнес Ассоциация для существенного улучшения инвестиционного климата в Украине предлагает следующие шаги: провести перезагрузку судебной системы и деолигархизацию власти, развивать эффективную и независимую антикоррупционную инфраструктуру.

В числе других первоочередных шагов Бизнес Ассоциация предлагает сократить влияние бюрократии, снизить административное и налоговое давление на бизнес, назначить реформаторов на государственные должности, восстановить и поддерживать сотрудничество с международными финансовыми институтами, провести реформу правоохранительных органов и вести результативную борьбу с контрабандой.

Наступающий 2021 год покажет, смогут ли исполнительная, законодательная и судебная власти Украины прислушаться к пожеланиям зарубежного бизнеса, которые, кстати, совпадают с требованиями и украинских предпринимателей и бизнесменов. После трех десятков лет блуждания по сухой инвестиционной пустыне Украине пора, наконец, прекратить ходить по кругу.

Наступает время нашей стране сделать решительный рывок в новое инвестиционное качество, которое позволит создать инновационную экономику XXI века и сделает зажиточным общество. Многим странам за период жизни одного поколения это удавалось сделать, и чем мы хуже?

Богдан Слуцкий

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