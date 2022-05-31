По данным Минфина, ежемесячный дефицит госбюджета Украины достигает $5 млрд.

Украина с начала полномасштабной войны, которую начала Россия, получила от международных партнеров финансирование в размере более чем $7 млрд.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"За более чем 3 месяца поддержка (от международных партнеров - УНИАН) уже превысила $7 млрд. Ежедневно мы работаем и ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась. Например, сегодня (31 мая - УНИАН) утверждаем условия привлечения финансовой поддержки от правительства Канады на сумму почти $800 млн", - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины достигает $5 млрд.

Сегодня министр финансов Сергей Марченко сообщил, что государственный бюджет лишь на треть финансируется из собственных поступлений, две другие трети - это международная грантовая и кредитная помощь.

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