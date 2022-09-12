Министр отметил, что, нанеся удар по экономике Запада, россияне "талантливо стреляют себе в ногу".

Энергетический шантаж Кремля только подтолкнет Европу передать Украине 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов в качестве репараций.

Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.

По его словам, Россия своими действиями загоняет Европу в экономический и энергетический кризис, соответственно в таких условиях передать Украине средства Российской Федерации – это очень правильный политический шаг.

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Министр считает, что энергетический шантаж Кремля только подтолкнет Запад передать Украине российские золотовалютные резервы.

"Нанеся удар по экономике Запада, россияне создают условия для передачи Украине золотовалютных резервов. В этой части россияне талантливо стреляют себе в ногу, чему мы очень рады", - сказал он.

Война в Украине и репарации:

В сентябре министр юстиции Денис Малюська отмечал, что Украина будет требовать не менее 300 миллиардов долларов репараций от России за убытки, которые были нанесены в результате российского вторжения.

Потери Украины от российского вторжения оцениваются гораздо больше, но названная Малюськой сумма соответствует размеру замороженных активов Банка России в странах G7.

Европейский Союз готовится к полному прекращению поставок российского газа. В период закачки голубого топлива российский "Газпром" несколько раз останавливал газопровод "Северный поток" и соответственно подачу газа в страны ЕС.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что у Украины нет перспектив получить репарации от России в международных судах. Ведь Россия заявила о выходе из Совета Европы и на уровне своего законодательства установила, что решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта 2022 года, в стране не будут выполняться.

Она добавила, что конфискованных на сегодняшний день российских средств не хватит для восстановления Украины.

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