Сеть также не оформляла работников официально.

Сеть секс-шопов NO TABOO скрывала от налоговой более 230 тысяч долларов ежемесячно и не оформляла работников официально, в то время, как сегодня Зеленский подписал закон о возврате довоенного налогообложения.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, ГНС в Киеве обнаружила еще одну крупную сеть, "дарившую удовольствие своим покупателям в черную, без применения РРО и оформления работников".

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"Скрытая выручка - более 230 тыс. долл. на месяц. Владельцам сети и интернет-магазина следовало бы знать, что уплата налогов армии в войну является обязательной для даже и особенно продаешь интимные товары и так, независимо от твоего высокопарного бренда NO TABOO. А вот уклонение от налогов особенно в войну это и есть TABOO", - написал депутат.

Налогообложение в Украине - детали

Сегодня, 26 июля, президент Владимир Зеленский подписал закон, ранее принятый Верховной Радой, о возвращении довоенного налогообложения, который, в частности, предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2%.

По результатам социологического опроса, большинство украинцев не имеют желания платить налоги из-за низкого уровня доходов, которые не позволяют обеспечить достойный уровень жизни.

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