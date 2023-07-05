По мнению главы правительства, налоговые поступления в бюджет позволят увеличить поддержку ВСУ.

Цены на топливо в Украине после возвращения довоенного налогообложения в июле увеличатся в среднем на 5 грн за литр. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, сети АЗС начнут платить в бюджет больше налогов, а значит украинская армия получит финансовую поддержку.

"Вчера Министерство экономики собирало все сети, мы ожидаем, что в июле повышение составит ориентировочно в среднем до 5 грн. Это не критическое повышение, но чрезвычайно важное поступление в бюджет, которое действительно поможет нам в очередной раз поддерживать Вооруженные Силы Украины в борьбе с российским агрессором", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, дефицита горючего не прогнозируется ни в Европе, ни в Украине.

Однако, по данным УНИАН, некоторые сети АЗС уже в начале месяца повысили стоимость горючего на 3-5 грн за литр.

Цены на топливо в Украине -детали

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров.

Стоимость горючего начала постепенно расти еще в конце июня. 30 июля накануне возвращения довоенного налогообложения некоторые сети автозаправочных станций повысили цены на топливо на 0,2-3,2 грн/л. ежедневно расценки понемногу росли. 3 июля сети АЗС Украины снова повысили цены на топливо на от 1 до 5 грн за литр. 5 июля, стоимость бензина марки А-95 в некоторых сетях выросла еще на 2 грн/л.

По оценкам экспертов, налоговая составляющая в стоимости бензина увеличилась на 11 грн/л: примерно 3,5 грн это акциз, остальное – НДС, дизтоплив – примерно на 7,5 грн/л, из которых акциз 1,3 грн/л. сжиженный газ, для которого акциз остался без изменений, играет только повышение НДС - до 3 грн/л.

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