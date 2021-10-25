По результатам встречи с народным депутатом Украины Вадимом Ивченко американский эксперт Мэтью Кеннеди позитивно оценил предложенный подход по привлечению не только американских инвестиций, но и самих американских компаний к работе в Украине – в частности в секторе АПК и биотехнологий.

В краткосрочном периоде резко увеличить объемы прямых иностранных инвестиций в Украину вряд ли получится – такой неутешительный прогноз дает Мэтью Кеннеди, основатель компании Kennedy Merchant Partners, которая занимается развитием проектов международного бизнеса.

Но в долгосрочном периоде прогноз более оптимистичный – в случае проведения полномасштабной судебной и антикоррупционной реформы, улучшения бизнес-климата, в частности в энергетическом секторе, усилении банковского надзора и улучшения монетарных показателей – в т.ч., снижения бюджетного дефицита.

Об этом Мэтью Кеннеди сообщил KyivPost по результатам встречи американских инвесторов с народным депутатом Украины Вадимом Ивченко в ходе его визита в США.

Ранее при администрации Барака Обамы Мэтью Кеннеди занимал высокие должности в Министерстве торговли США, Госказначействе и в Белом Доме. Так, на должности директора Офиса стратегического партнерства в Министерстве торговли Кеннеди сотрудничал с Экспортно-Импортным банком США и Корпорацией зарубежных частных инвестиций для создания инновационных, государственно-частных партнерств с участием ведущих компаний, представленных в списке Fortune 500.

"Краткосрочные значительные объемы прямых иностранных инвестиций в экономику Украины сейчас маловероятны. Слишком много факторов дисконтирования, очень низкий уровень интеграции с американскими институтами и, что самое главное, деловой этикет в Украине все еще довольно далек от американских стандартов", – таким образом Мэтью Кеннеди оценил инвестиционный климат Украины на данный момент.

Слова американского эксперта подтверждает и статистика. Как пишет Kyiv Post, за прошедший год общий объем капитальных инвестиций в экономику Украины упал на 38%. Для сравнения, Венгрия привлекла 4,2 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций, Румыния - 2,3 млрд., Болгария - 2,4 млрд., Словакия - 1,9 млрд. и Польша - 10 млрд. долларов.

В то же время, Мэтью Кеннеди более оптимистично оценил возможности иностранного инвестирования в Украину в средне- и долгосрочной перспективе. Тажке он позитивно отозвался о стратегическом подходе по улучшению инвестклимата Украины, который был предложен на встрече народным депутатом Вадимом Ивченко.

"Подход Ивченко заключается не только в привлечении капитала в Украину, но и в привлечении иностранных предприятий к работе и в том, чтобы они стали образцом для подражания для местных компаний, тем самым создавая изменения, необходимые для возрождения интереса инвесторов", – объяснил Метью Кеннеди.

В частности, такой подход народный депутат, член Комитета Верховной Рады по аграрной политике Вадим Ивченко пытается реализовать в аграрном секторе и в сфере производства биотоплива.

Так, в ходе своего визита в США, Вадим Ивченко провел переговоры о возможностях работы в Украине таких ведущих американских корпораций, как Indigo Agriculture (американский агротехнический "единорог", стоимость компании оценивается в 3,5 млрд. долларов), ProtonPower (компания занимается преобразования биомассы в синтетическое топливо и электроэнергию), GrainPro (один из лидеров в сфере "умного" агробизнеса с глобальным присутствием).

"Нужна систематическая работа правительства по улучшению бизнес-климата и, конечно, энтузиазм и лидерство людей, которые верят в то, что они делают. Быстрого решения, увы, нет. Украине необходимо провести сложные реформы: по усилению центрального банка страны, совершенствованию нормативной базы для банковского надзора и санации, по сокращению среднесрочного бюджетного дефицита, усилению антикоррупционной базы. Также крайне необходимы судебная система и изменения в энергетической политике", – уверен основатель компании Kennedy Merchant Partners Мэтью Кеннеди.

В ходе своего визита в США народный депутат В.Ивченко провел переговоры с конгрессменом Джимом Макговерном, членом Комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей Конгресса США. А также с бывшим министром сельского хозяйства Дэном Гликманом, заместителем министра сельского хозяйства Рэнди Расселом, экс-конгрессменом Четом Аткинсом, который также является членом Issue One, ведущей межпартийной группы политических реформ в Вашингтоне.

Автор: Иван Бойко