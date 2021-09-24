Также депутаты должны рассмотреть законопроект о правотворческой деятельности и другие законопроекты.

Сегодня Верховная Рада Украины в рамках Часа вопросов к правительству заслушает вопрос о тарифах и ценах на коммунальные услуги для населения и о предоставлении субвенций из государственного бюджета местным бюджетам для предоставления льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сегодняшней повестке дня заседания парламента.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, какими будут тарифы на отопление в зимний периодТакже сегодня будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики (№2038).

Кроме того, сегодня будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О всеукраинском референдуме" о подписных электронных данных (№5802).

Среди прочего, депутаты планируют рассмотреть законопроекты о стимулировании деятельности фермерских хозяйств (№4046) и о правотворческой деятельности (№5707).

Режим спецобязательств:

20 мая в Украине перестал действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. В результате "Нафтогаз" изменил условия и цену закупки газа, отменив механизм послеоплаты.

Новые тарифы:

22 сентября 2021 года "Нафтогаз" озвучил населению новый тариф на газ, который будет действовать с 1 октября.

С 1 октября 2021 года цена электроэнергии будет изменена для 80% бытовых потребителей.

Прогнозы:

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

С 20 мая 2021 года прекратило работу обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у президента Украины Владимира Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Подготовка к отопительному сезону:

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи стал социальным и продавался для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

6 июля 2021 года "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ.

Автор: Таня Поляковская