С 1 октября цена электроэнергии будет изменена для 80% бытовых потребителей.

Министерство энергетики утвердило договоры купли-продажи электроэнергии в рамках новой модели спецобязательств (ПСО), которая меняет тарифы на электрическую энергию для населения с 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Введение новой, финансовой, модели ПСО обеспечит реализацию инициативы президента Украины Владимира Зеленского по снижению тарифов на электроэнергию для населения. Напомним, с 1 октября цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко провел заседание аукционного комитета по продаже электрической энергии по двусторонним договорам.

В ходе заседания были утверждены примерные договоры купли-продажи электрической энергии между НАЭК "Энергоатом" и поставщиком универсальных услуг, а также между НАЭК "Энергоатом" и оператором систем распределения – для компенсации технологических затрат электрической энергии на распределение.

В договорах прописан порядок купли-продажи электрической энергии, действия сторон в случае временного приостановления или уменьшения продажи (отпуска) электрической энергии, и тому подобное.

"Это окончательный этап нормативной подготовки к запуску финансовой модели ПСО с 1 октября этого года. Мы согласовали детали новых договоров купли-продажи с НАЭК "Энергоатом", поставщиками универсальных услуг и ОСР, чтобы обеспечить стабильное и надежное электроснабжение населения в условиях работы нового механизма ПСО", - цитирует пресс-служба Власенко.

Тариф на электроэнергию: что необходимо знать

11 августа 2021 года Кабинет министров принял постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения снижается до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют меньше 250 киловатт-часов в месяц.

При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

С 1 января 2021 года Кабмин отменил льготную цену на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, которая распространялась на всех потребителей.

Автор: Анна Бредихина