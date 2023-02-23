За 2022 год предприятия компании пополнили госбюджет Украины на 2 млрд долларов.

Несмотря на войну, предприятия SCM инвестируют в Украину и развивают производство, создавая новые рабочие места. Об этом в интервью американскому изданию Forbes заявил владелец компании, украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

По его словам, в его компании, несмотря на полномасштабное вторжение, добывают газ, уголь и железную руду, производят такую необходимую сейчас электроэнергию. Все это помогает Украине развиваться.

Так, компания ДТЭК приобрела на прозрачном аукционе лицензии для добычи газа в Полтавской области и планирует инвестировать в разработку этого месторождения более 20 млн долларов.

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Издание Forbes посчитало, что за 2022 год предприятия SCM пополнили госбюджет Украины на 2 млрд долларов.

Бизнесмен рассказал, что правлению и наблюдательным советам приходится во время военного положения работать 24/7, ведь компания проводит ремонтные работы, обеспечивает электричеством украинцев, производит бронежилеты для наших защитников. То есть предприятия остаются финансово стабильными и платят налоги в госбюджет.

Также отмечен еще один вклад SCM в защиту Украины: в ряды ВСУ и Нацгвардии вступили более 13 тысяч сотрудников предприятий. На сегодня война унесла жизни 517 сотрудников компании, еще 1 тыс. ранены. Им и их семьям компания оказывает финансовую и иную помощь.

Напомним, Ахметов с первого дня полномасштабной войны находится в Украине, он не планирует выезжать за границу до победы ВСУ. Его предприятия во время военного положения обеспечивают защитников Украины броней, бронежилетами, инженерными сооружениями из стали; покупают для нужд военных дроны, тепловизоры и другое.

С начала полномасштабного вторжения Фонд бизнесмена и "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гумпомощь более 5 млрд грн. Кроме того, бизнесмен выделил 1 млрд грн защитникам Мариуполя в рамках проекта "Сердце Азовстали".