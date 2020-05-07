Провели более 100 обысков: СБУ подозревает бывшее руководство налоговой в «крышевании» конвертационных центров

Оперативники провели более 100 обысков в разных регионах Украины по месту работы и жительства фигурантов, в том числе у экс-руководителя налоговой.

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы (ГНС) в организации механизма незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривень. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «рискованности» (фиктивности).

«Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем», - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более сотни обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы.

«Изъятая в ходе следственных действий документация добавят как доказательную базу к материалам дела. Также заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме и наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС», - добавили в СБУ.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 7 мая, экс-глава ГНС Сергей Верланов заявил о проведении в его доме обысков сотрудниками СБУ.

«Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью», - написал экс-глава налоговой на своей странице в Facebook.

24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Верланова, а также некоторых его заместителей.