СБУ провела обыски в доме экс-главы налоговой службы

В пресс-службе СБУ не уточнили, в рамках какого производства происходили обыски.

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил о проведении в его доме обысков сотрудниками Службы безопасности Украины.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - написал экс-председатель налоговой.

В пресс-службе СБУ подтвердили проведение следственных действий у бывшего руководителя налоговой службы, но не уточнили, в рамках какого производства происходили эти обыски.

"Мы дадим информацию по завершении всех следственных действий", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Верланова, а также некоторых его заместителей.