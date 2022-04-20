Если западные страны откажутся от российской нефти, в РФ может раскручиваться инфляция, считает советник президента Украины по экономическим вопросам.

Отказ стран Запада от российской нефти приведет к тому, что государственный бюджет РФ потеряет около 40% доходов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Около 40% доходов госбюджета России - это поступления от нефти, 1 млрд долларов в день. Можно только представить, сколько оружия можно купить за эти средства. У них не будет этого источника функционирования их экономики. Это означает, что в их государственном бюджете появится дыра в 40%", - сказал он.

По словам Устенко, единственная возможность функционирования экономики при таких условиях - "раскручивать инфляцию".

"Они уже сейчас втягиваются в спираль сначала галлопирующей инфляции, а затем и гиперинфляции, которая обычными методами не останавливается", - сказал он.

Напомним, Украина неоднократно призывала Запад ввести нефтяное и газовое эмбарго против России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС работает над "умными механизмами", чтобы нефть могла быть включена в новый пакет санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Еврочиновница добавила, что в новый пакет ограничительных мер против России могут включить, в частности, "Сбербанк".

Напомним, войска России ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе, Николаеве, Херсоне, Одессе, Сумах и Житомире.

Ряд стран, в том числе страны-члены ЕС, решили наказать российскую сторону новыми санкциями. В действие введены уже пять санкционных пакетов.

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