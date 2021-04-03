Среди отстраненных - 17 руководителей таможен и таможенных постов.

После заседания Совета нацбезопасности и обороны 2 апреля отстранили более 100 работников Гостаможни.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Около 100 человек отстранили от исполнения должностных обязанностей на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможни. Среди отстраненных - 17 руководителей таможен и таможенных постов.

"Кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям", - указано в сообщении.

На каких таможнях отстранили работников:

Одесская таможня - 22 работника;

Закарпатская таможня - 23 работника;

Киевская таможня - 8 работников;

Волынская таможня - 23 работника;

Галицкая таможня - 46 работников;

Буковинская таможня - 3 работника.

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Санкции против контрабандистов: подробности

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции к десяти главным контрабандистам страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что, по данным Службы безопасности Украины, их можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

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Автор: Олег Давыгора