Кабмин ввел конкурсный отбор поставщиков по доставке пенсий по месту жительства получателей.

С 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будет начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Кабмин принял постановление, которым ввел конкурсный отбор поставщиков услуг по доставке пенсий и денежной помощи по месту жительства получателей. На сегодня их предоставляет АО "Укрпошта" на монопольных условиях.

Тарифы на доставку будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса. Ограничение - тарифы должны быть не выше установленных правительством. Первый конкурс Пенсионный фонд проведет до 1 сентября 2021 года, до конкурса пенсии продолжит доставлять "Укрпошта".

Адресная доставка

Возможность адресной доставки пенсий и соцвыплат оставят для некоторых категорий лиц:

людей с инвалидностью I группы,

лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

лиц, которым исполнилось 80 лет,

получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющих права на пенсию, и пособия по уходу.

Эти категории лиц могут выбрать между адресной доставкой компанией, отобранной на конкурсе, и банковским счетом. Все остальные лица с 1 сентября будут получать выплаты только через текущие счета уполномоченных банков.

Выбрать уполномоченный банк можно до 1 сентября 2021 года. В случае, если до этой даты получатель выплат не будет иметь счета, его откроют по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социальной защиты.

В ведомстве добавили, что изменить уполномоченный банк можно в любой момент. Уполномоченные банки по желанию получателей будут предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой в соответствии с условиями договоров. Доставку пенсий и денежной помощи домой банки смогут организовывать самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи на договорных началах.

Оплата услуг по доставке пенсий и денежной помощи для указанных 4 категорий населения будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Украины или средств государственного бюджета.

Пенсии и "Укрпошта"

В марте 2020 года Кабинет министров поручил национальному оператору почтовой связи Украины «Укрпошта» заключить с Пенсионным фондом и органами социальной защиты населения договоры на доставку пенсий и денежной помощи.

Гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский неоднократно жаловался на несоответствие размеров тарифов экономическим реалиям. По его словам, действующие тарифы на услуги «Укрпошты» рассчитывались на основе минимальной заработной платы в размере около 5 тыс. грн, в то время, как сейчас минималка составляет 6 тыс. грн.

С 1 апреля 2021 года в Украине подняли тарифы на доставку пенсий "Укрпоштой".

Что этому предшествовало

Группа парламентариев в 2020 году зарегистрировала проект закона №3515, а в начале 2021 года правительство зарегистрировало законопроект №5045.

Оба документа отвязывают от прожиточного минимума многие виды выплат из бюджета, однако отличаются подходами к тому, как именно это стоит делать.

Ожидалось, что пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 миллионов украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 гривень.

12 марта 2021 года глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила о том, что надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время - это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3 500 гривень.

С 1 апреля 2021 года в Украине пенсионный возраст для женщин увеличили с 59,5 до 60 лет.

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Автор: Елена Коваленко