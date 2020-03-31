Рынок труда Украины в условиях карантина: ищут вирусологов и курьеров (инфографика)

С начала карантина на рынке труда Украины вдвое выросло количество вакансий по медицине.

С момента введения карантина на рынке труда Украины количество предложений по работе в сфере медицины выросло вдвое, и эта сфера впервые вошла в ТОП-10 профессиональных сфер по популярности.

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Такие данные приводятся в исследовании кадрового портала hh.ua/grc.

Кроме того, с 12 марта произошли такие изменения на рынке труда, как увеличение доли вакансий, направленных на поиск специалистов в профсферах «IT», «Бухгалтерия», «Банки» и «Медицина». А популярность таких профсфер, как «Продажи», «Административный персонал», «Производство», «Транспорт» и «Начало карьеры», упала. К тому же, из ТОП-10 профсфер по количеству вакансий исчез «Рабочий персонал», и количество вакансий в этой сфере снизилось на 9%.

Также в исследовании отмечается, что с 8% до 4% снизилась доля в общем объеме вакансий компаний, работающих в области «Товары народного потребления (непищевые)». Ощутимый спад произошел в количестве вакансий, размещаемых компаниями сферы «Строительство», «Недвижимость», «Архитектура» - их количество снизилось на 23%.

«С момента введения карантина на рынке Украины вырос сегмент курьерской доставки. Соответственно, возросла потребность работодателей в соответствующих специалистах: курьерах, упаковщиках, операторах службы поддержки, водителях и так далее. Однако, учитывая, что спрос со стороны соискателей на подобные работы всегда был достаточно высок, кадрового дефицита по этим специальностям не наблюдается», - сообщается в исследовании.

Отмечается, что появились и некоторые «специализированные» вакансии. Например, личного и корпоративного вирусолога-контроллера коронавируса, специалиста по охране труда и промышленной безопасности, агента по продаже юридических услуг для компаний, пострадавших от пандемии (антикризисный пакет). А компании, которые не могут перевести всех сотрудников на дистанционный формат работы, размещают вакансии для водителей и координаторов выезда транспортных средств, которые будут контролировать путевые листы и распределять заказы для перевозок сотрудников компании. Однако перечисленные вакансии все же довольно редки.

«В целом спрос пока сохраняет структуру начала года: в ТОПе по количеству вакансий профсферы «IT», «Продажи», «Маркетинг». Однако в части предложений о работе указывается, что окончательное решение о приеме сотрудника будет принято после отмены карантина. Поэтому размещение вакансий в большей степени направлены на формирование кадрового пула, а не на оперативное трудоустройство специалиста», - говорится в исследовании.

Как сообщал УНИАН, за первые 12 дней карантина в Украине количество соискателей на рынке труда страны выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

Справка УНИАН. HeadHunter - международная компания интернет-рекрутмента. Компания "HeadHunter Украина" основана в 2004 году и представлена кадровым порталом hh.ua, который обладает одной из самых многочисленных баз резюме среди сайтов о работе. С помощью "HeadHunter Украина" более 30 000 компаний ищут специалистов из 28 профессиональных областей.

В 2019 году кадровый портал hh.ua провел ребрендинг и сменил название на grc в связи с трансформацией рынка труда.