Оформление карточек "Монобанка" со временем изменится автоматически.

Украинский "Монобанк" на всех картах в Apple Pay и Google Pay изменил дизайн, теперь там иллюстрация с надписью "Русский корабль, иди на*уй".

Об этом сообщил соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский.

"Monobank на всех картах в Apple Pay и Google Pay изменил дизайн - теперь там иллюстрация с надписью "Русский корабль, иди на*уй", - отметил Гороховский.

Он добавил, что оформление со временем изменится автоматически. Если не хотите ждать - нужно удалить и снова добавить карточку в кошелек.

Напомним, 24 февраля стало известно, что российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море, в результате чего погибло 13 пограничников. К острову подошли два российских военных корабля - крейсер "Москва" и патрульный корвет "Василий Быков", и предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, которые находились на острове, сдаться. Бойцы отказались.

Согласно записи радиодиалога между ними, украинские пограничники получили сообщение: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?".

Украинцы ответили: "Русский корабль, иди нах*й".

Позже в ВМС ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену.

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