Благотворительная организация Повернись живим объяснила, как перевести тысячу Зеленского на нужды украинской армии.

Тысяча президента Владимира Зеленского, которую украинцы получают за вакцинацию от коронавируса, теперь может быть потрачена и на поддержку украинской армии. УНИАН разобрался, как это можно сделать.

Ранее пенсионерам разрешили платить за коммуналку "тысячей Зеленского". А теперь программа дает возможность направить эти средства и в помощь ВСУ.

Тысяча Зеленского на армию - как перечислить

"На сайте этого ветеранского бизнеса каждый желающий может приобрести сертификат на сумму ковид-помощи от государства, а издательство (Марка Мельника – ред.) переводит эту сумму "Вернись живым" на приобретение мобильных комплексов наблюдения", – сообщила благотворительная организация "Повернись живим".

Кроме помощи "Вернуться живым" – деньги от єПідтримка можно также направить в медицинское подразделение "Госпитальери" или предоставить защитникам на передовой книгами.

"Призываем продолжать вкладывать "ковидную тысячу" в самое главное – собственную безопасность и спасение жизней украинских солдат. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке: https://bit.ly/3oumhbu", – резюмирует организация.

Тысяча Зеленского: что нужно знать

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский объявил о выделении 1 тыс. грн каждому украинцу, который получил две дозы антиковидной вакцины.

Деньги можно потратить на абонементы в спортзалы, посещение театров, кинотеатров, приобретение билетов для путешествий внутри страны и др. Это делается в рамках программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.

19 декабря официально стартовала программа єПідтримка в приложении Дия, которая предусматривает выплату тысячи гривень за полный курс вакцинации от COVID-19.

Первыми начали выплачивать деньги Монобанк, Альфа-банк и А-банк. Затем присоединились еще несколько банков, в частности, ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

В январе 2022 Зеленский поручил Кабинету министров подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривень для украинцев в возрасте 12-18 лет в рамках программы єПідтримка, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

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